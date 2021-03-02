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下東城19歲少年重拳毆60歲翁致死 被控攻擊罪

記者張晨／紐約報導
下東城19歲少年毆打60歲老翁致死，謀殺被捕控攻擊罪。(市警提供)
下東城19歲少年毆打60歲老翁致死，謀殺被捕控攻擊罪。(市警提供)

一名家住曼哈頓下東城的19歲少年上月在東村將一名60歲老翁一拳擊倒在地，傷者在住院治療約半個月後死亡；該少年於1日被捕，現以攻擊控罪，但曼哈頓地區檢察官仍在依案情考量是否升級其罪名。

影音來源：市警提供

警方表示，該案發生在2月10日下午2時51分左右，59歲的法布里亞尼(Anthony Fabriani)在位於東村一大道交12街附近與19歲的拉羅卡(Anthony Larocca)發生爭執；隨後拉羅卡使出一記重拳，揮打在受害者左眼處，被打到在地後，頭又撞到了地面，導致其當場昏迷。

轄區市警九分局及緊急救援小組(Emergency Medical Services)趕到現場後將受害者送往表維醫院，並診斷其頭骨、眼眶骨折以及頭部腫脹；經過13天的治療，家住布碌崙(布魯克林)羊頭灣的法布里亞尼於2月23日因搶救無效死亡，拉羅卡也於1日被在其下東城的家住被捕，並暫時以攻擊罪被控。

知情人士表示，曼哈頓檢察官辦公室仍在以依案情考量是否升級其罪名，警方表示，拉羅卡此前並無任何被捕機率，他與法布里亞尼此前也不相識，尚不知是何原因導致的口角紛爭。

曼哈頓 布碌崙 布魯克林

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