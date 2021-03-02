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刺死鄭勇嫌犯被捕 25年前曾因殺人入獄10年

記者黃伊奕／紐約報導
案發後警方將現場封鎖。（本報檔案照）
案發後警方將現場封鎖。（本報檔案照）

於2月26日晚間發生的布碌崙(布魯克林)搶劫殺人案，警方經過數日調查，1日宣布將刺死鄭勇的嫌犯史密斯(William Smith)逮捕歸案，以謀殺、搶劫、毆打等罪名起訴；根據法庭文件，史密斯已有多宗案底，曾在25年前因謀殺罪入獄。

警方指出，45歲的史密斯在2月26日晚，連同多名同夥進入布碌崙日落公園的58街交7大道一家賭檔搶劫，多名華裔男子隨後追趕劫匪並在街頭對峙，包括鄭勇、劉用發在內數名華裔路人見義勇為出手相助；鄭勇不幸被當場捅死，劉用發在內至少三人被捅傷送醫。

根據目擊者，多名嫌犯隨後跳入一輛車牌為JLH9539的白色賓士休旅車逃離，警方經過對車輛連日追蹤，成功在周日晚間在布碌崙布什維克(Bushwick)發現嫌疑車輛，並順藤摸瓜將兇嫌史密斯抓獲。

現史密斯已被移交布碌崙刑事法庭過堂，以使用螺絲刀刺死鄭勇、刺傷多人，被控謀殺、搶劫、毆打等多項罪名。

根據法庭文件，史密斯犯案累累，共有五次被捕紀錄，最近一次是在2010年因酒駕被捕，在2007年還曾參與販毒；在1996年他曾因謀殺罪名被捕，隨後過失殺人、持有武器等罪名成立，被判五至15年刑期，2006年2月假釋出獄。

鄭勇家屬對史密斯被捕感到欣慰，表示希望所有涉案嫌犯都能被繩之以法，受到法律制裁。

此外，除了鄭勇、劉用發，還有一名華裔男子江先生被劫匪刺傷送醫，在3月1日已出院；他1日回顧表示，案發時他正在星輝聯誼會內，該處只是同鄉會並非賭檔，平時不過鄉親聚在一起打打麻將休閒。

江先生說，案發當晚他和幾個同鄉在室內打麻將時有人來敲門，因該同鄉會沒有安裝監控視頻，也看不到門外來人，他們掉以輕心開了門；沒想到幾名非洲裔劫匪立刻衝了進來，將他們全部控制，搶走幾千元現金以及多部手機後逃走。

在他們離開後江先生和其他幾名同鄉認為錢已經搶走了，手機應該要回，便追了出去，一邊追一邊喊搶劫，結果多名路人上前幫忙，最後造成一死多傷的悲劇。

美國亞裔維權大聯盟召集人陳善莊對此表示，兇手史密斯擁有如此多案底，多次被逮捕，仍能夠繼續在社區犯案，民代應完善相關法律，給民眾一個安全的社區。

鄭勇見義勇為，遭前科累累的史密斯刺死。（本報檔案照）
鄭勇見義勇為，遭前科累累的史密斯刺死。（本報檔案照）
鄭勇(左)遭前科累累的史密斯刺死。（監控視頻截圖）
鄭勇(左)遭前科累累的史密斯刺死。（監控視頻截圖）

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