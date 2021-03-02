員工也受害 「西安名吃」老闆 譴責亞裔攻擊案員工也是受害者 被迫提早打烊確保員工安全

西安名吃老闆王夢迪表示兩名員工也無端攻擊。(王夢迪提供)

紐約市 知名連鎖中餐館 「西安名吃」(Xi Famous Foods)CEO王夢迪日前就頻發的亞裔 攻擊案件發聲，表示其店內的兩名員工也遭到無端攻擊，如今其餐館提早打烊時間，以確保員工能安全回家，「我曾經認為紐約是最安全的地方，這裡是美國夢的發源地，更是文化、族裔的熔爐」，希望紐約能繼續保持作為最多元大都市的精神。

王夢迪說，父親從中國西安來美國打拚，在自己小的時候，父親便一直在中餐館打工；直至送他上大學，父親才開始追求自己的夢想，開一家具有西北特色、主營麵食的中餐店。

店面最初只為一間在法拉盛黃金商場(Golden Mall)地下美食廣場的小攤位，到王夢迪2009年大學畢業後幫父親進行擴張，成為紐約市頗有名氣的連鎖中餐館，一度擁有14家分店，但其中六家在此次新冠疫情下被迫關閉。

王夢迪表示，回憶起自己在康州讀初中時，作為亞裔被歧視幾乎成為了「家常便飯」；但當時他每個月都會來紐約，因為感覺這裡像是「所有族裔的大熔爐」，沒有人在這裡會因為出身、相貌而被貶低或歧視，「這也就是為什麼一家人後來選擇在紐約紮根的原因。」

但王夢迪表示，在過去的幾個月，情況發生了翻天覆地的變化，許多犯罪的矛頭直指華裔、亞裔人群，他的兩名員工也在街上和地鐵上無辜被人毆打，其中一人的眼鏡都被打碎了。

「在我經營餐館的十年中，從未發生過這種事。」他說，自己因此調整了經營時間，關門提前至8時30分，以保證員工們都能安全到家。

王夢迪說，紐約是一個充滿特殊魅力城市，是最為多元的大都市，「即使發生了這一切，我們還願意繼續在這裡做生意，因為我把這視為我的家。」