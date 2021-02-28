我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

法拉盛夜總會附近治安堪憂 政府樓住客投訴

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀(右)向選區內的政府樓布蘭德屋與拉提摩花園居民，分發調查問卷，了解當地居民的訴求。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀(右)向選區內的政府樓布蘭德屋與拉提摩花園居民，分發調查問卷，了解當地居民的訴求。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛政府樓布蘭德屋與拉提摩花園(Latimer Gardens)居民反映，疫情之後，當地治安愈加糟糕，不僅樓內包裹常被盜，與大樓一街之隔、發生過死亡案件夜總會近期仍有人晚上頻繁進出，向市府機構投訴，均未得到明確回應。

法拉盛第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)26日在記者會宣布，她將向選區內的政府樓布蘭德屋(Bland Houses)與拉提摩花園居民，即日起分發調查問卷，了解當地居民的訴求，其中包括政府樓需改善的問題。

一名住戶表示，新冠疫情爆發後，居住環境越來越差，樓內的信件與包裹頻頻被盜，不少居民擔憂政府發放的紓困金會「憑空消失」；最讓人擔憂的是，與大樓一街之隔帝豪俱樂部曾發生數起命案，去年10月曾有一名華女在店前死亡。

該住戶表示，疫情爆發後，她晚上仍能看見夜總會有人進出，甚至據傳有住戶聽見槍聲，但多次撥打911與311投訴後，情況都沒有得到改善，「我們有孩子、老人居住在大樓」。

對此，黃敏儀表示，作為市議員參選人，她希望盡可能了解社區的訴求，若當選後，才能代表民眾發聲；她說，問卷除有英文與西班牙文外，還提供中文與韓文的翻譯，旨在了解所有族裔民眾的聲音。

這份問卷將由兩棟政府樓的居民委員會與黃敏儀的競選團隊分發，民眾填寫後，可寄回法拉盛40大道135-15號，或登錄http://bit.ly/NYCHASurvey在網上填寫。

黃敏儀(右)向選區內的政府樓布蘭德屋與拉提摩花園居民，分發調查問卷，了解當地居民...
黃敏儀(右)向選區內的政府樓布蘭德屋與拉提摩花園居民，分發調查問卷，了解當地居民的訴求。(記者牟蘭／攝影)

政府樓 法拉盛 疫情

上一則

1張圖／紐約州確診破162萬例 新增85人病亡

下一則

市長參選人見面會 歡迎華人線上參與

延伸閱讀

男嫌法拉盛深夜作案 連竊三家商店 市警109分局通緝

男嫌法拉盛深夜作案 連竊三家商店 市警109分局通緝
華女法拉盛家門前遭毆遭搶 警：非仇恨犯罪

華女法拉盛家門前遭毆遭搶 警：非仇恨犯罪
紐約客談／8大道改單行道 別再搞閉門會議

紐約客談／8大道改單行道 別再搞閉門會議
30分鐘出結果 法拉盛免費快篩延長1周

30分鐘出結果 法拉盛免費快篩延長1周
法拉盛被推致昏迷華婦子女 譴責仇恨犯罪

法拉盛被推致昏迷華婦子女 譴責仇恨犯罪
紐約人壽大法拉盛分行經理王海鋁的理性與感性

紐約人壽大法拉盛分行經理王海鋁的理性與感性

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立