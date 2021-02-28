法拉盛夜總會附近治安堪憂 政府樓住客投訴

黃敏儀(右)向選區內的政府樓布蘭德屋與拉提摩花園居民，分發調查問卷，了解當地居民的訴求。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛政府樓 布蘭德屋與拉提摩花園(Latimer Gardens)居民反映，疫情 之後，當地治安愈加糟糕，不僅樓內包裹常被盜，與大樓一街之隔、發生過死亡案件夜總會近期仍有人晚上頻繁進出，向市府機構投訴，均未得到明確回應。

法拉盛第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)26日在記者會宣布，她將向選區內的政府樓布蘭德屋(Bland Houses)與拉提摩花園居民，即日起分發調查問卷，了解當地居民的訴求，其中包括政府樓需改善的問題。

一名住戶表示，新冠疫情爆發後，居住環境越來越差，樓內的信件與包裹頻頻被盜，不少居民擔憂政府發放的紓困金會「憑空消失」；最讓人擔憂的是，與大樓一街之隔帝豪俱樂部曾發生數起命案，去年10月曾有一名華女在店前死亡。

該住戶表示，疫情爆發後，她晚上仍能看見夜總會有人進出，甚至據傳有住戶聽見槍聲，但多次撥打911與311投訴後，情況都沒有得到改善，「我們有孩子、老人居住在大樓」。

對此，黃敏儀表示，作為市議員參選人，她希望盡可能了解社區的訴求，若當選後，才能代表民眾發聲；她說，問卷除有英文與西班牙文外，還提供中文與韓文的翻譯，旨在了解所有族裔民眾的聲音。

這份問卷將由兩棟政府樓的居民委員會與黃敏儀的競選團隊分發，民眾填寫後，可寄回法拉盛40大道135-15號，或登錄http://bit.ly/NYCHASurvey在網上填寫。