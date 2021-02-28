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皇后區中餐廳門前被偷車 警開槍追賊 失主嚇到失眠

記者牟蘭／紐約報導
一名皇后區男子日前前往中餐廳取餐時，停在路邊的汽車被盜。(取自谷歌地圖)
一名皇后區男子日前前往中餐廳取餐時，停在路邊的汽車被盜。(取自谷歌地圖)

一名皇后區男子日前前往中餐廳取餐時，停在路邊的汽車被盜，紐約市警雖然幫他找到愛車的下落，但他卻目睹警察向兩名嫌犯開槍；這名受害人稱，案發後，他當天點的中餐連同愛車都被警方當作證物扣留。

32歲的拉姆拉蒂(Surujpaul Ramratti)表示，他於24日晚與女友前往李奇蒙丘(Richmond Hill)101大道交126街的一間中餐廳取外賣時，將車鑰匙留在車內，雖然只有幾分鐘的時間，但準備出門時被店員告知，他的車子被人偷走。

由於事發突然，拉姆拉蒂一度認為告知他丟車的店員與自己開玩笑，但出門檢查時，已不見愛車的蹤影，立即報警求助；他的女友也通過手機軟件追蹤遺留在車上的手機。

警員保羅(Whenderson Paul)與哈瑞斯(Christopher Harris)隨後趕到現場，同意拉姆拉蒂及其女友坐在警車後排座位，共同尋找被偷走的汽車；警方在不到一哩遠的101大道交Allendale街找到報失的轎車，並發現21歲嫌犯傑姆斯(Peter James)和28歲的沃特斯(Jerold Werts)，分別坐在駕駛座與副駕駛座，正企圖駕車逃離。

兩名警員在路口的停車標誌前，試圖攔停了遭竊汽車，但傑姆斯拒絕聽從警方的指示，甚至企圖撞擊警車；拉姆拉蒂回憶，警員將警車停在路中間，擋住竊車，然後向兩名嫌犯開槍，他說，「車撞擊的聲音還有其他噪音，已經蓋過了警察開火的聲音」。

警方紀錄顯示，子彈穿過了坐在副駕駛座的嫌犯沃特斯的胸口，他被送往附近醫院急救，情況已經穩定，兩名嫌犯被移送法辦。

從警車後座目睹一切的拉姆拉蒂表示，目擊警方向嫌犯開槍後，他驚慌失措，已失眠多日。

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