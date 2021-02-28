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班森賀身分盜竊、網路詐騙頻發 3華人中招

記者顏潔恩／紐約報導
民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(本報檔案照)
民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(本報檔案照)

頻發網路詐騙的布碌崙(布魯克林)班森賀近來又有多名華人中招，其個人信息遭不法分子盜用，或輕信騙徒的話投資，結果損失上千元；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方消息指出，首起案件受害者是報住在19大道交66街的56歲華女，她在本月21日被銀行追討債務，進一步詢問發現，有人在去年12月27日盜用她的信用卡到處購物，欠下8879元卡債；受害者報警時指出，這張新的信用卡她收到後還未激活(activated)，也一直在身上，從未丟失過，不確定如何被不法分子盜用。

居住在灣35街交86街的38歲華女，日前報案稱，上個月18日在微信上結識一名男子，對方表示用一個名為The Oxex Appin的管道投資比特幣(Bitcoin)可賺取豐厚利潤；在一番游說下，華女聽信並電匯8190元給對方。

匯款之後遲未收到證明，她再次聯繫男子時，卻被對方拉黑；華女無奈之下報警處理，將雙方的談話紀錄提供警方調查，但至今未有線索。

第三起案件受害者是報住在Crospey大道交20大道的61歲Lyft華裔男司機，他在本月24日接到一通(213) 2818-859的手機號碼，對方自稱是男子的老闆，表示需要完成一些新程序，要求他提供社安號(SSN)和出生日期，男子於是照做。

不久後他接到第二通(800) 432-3117的手機號碼，對方表示是大通銀行(Chase Bank)的工作人員，這時受害者開始起疑心；立即掛斷電話並用手機查詢自己的戶口資料，心急之下立即凍結自己一個銀行戶口，但騙徒還是得逞，盜走2000元款項。

警方表示，轄區內近來發生多起身分盜竊案，呼籲民眾要妥善保管重要信件，應購買帶鎖的郵箱；另外也需定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易時立即通報。

警方也呼籲民眾若針對以上的案件有線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。

華女 手機 投資

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