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男嫌法拉盛深夜作案 連竊三家商店 市警109分局通緝

記者牟蘭／紐約報導
該男子涉嫌三起法拉盛的竊案，被紐約市警通緝。(市警提供)
該男子涉嫌三起法拉盛的竊案，被紐約市警通緝。(市警提供)

一名男子近期以相同手法在法拉盛連續盜竊三家商店，他於深夜從店家的前門進入，先破壞收銀箱，盜走現金與財物後，向不明方向逃竄，其中一家冰淇淋店損失了850元的財物；紐約市警27日公布嫌犯的照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，市警109分局於今年1月17日收到一起報案，位於Clintonvill街12-48號的Ralph's義大利冰淇淋店稱，他們於當晚10時38分遭竊；嫌犯打破前門後，進店偷走了收銀箱的現金與一部蘋果智能平板電腦，共丟失了850元的財物。

警方表示，1月18日凌晨2時27分，位於14大道145-12號的Gel Town美甲店，遭到同一男子以相同手法盜竊，嫌犯偷走200元現金後，逃之夭夭；這名嫌犯於13日，前往14大道150-47號的Solena美黑(Tanning)中心，以相同手法再次犯案，偷走100元現金後，向不明方向逃竄。

根據警方提供的照片，這名嫌犯是一名體型中等的中年男子，皮膚較白，在一起盜竊案件中淺色毛線帽子，穿深藍外套、牛仔褲與球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

紐約市 義大利 法拉盛

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