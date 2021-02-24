我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

專挑女性下手 29歲男子被以仇恨犯罪起訴52項罪名

記者黃伊奕／紐約報導
卡溫頓(Khari Covington)。 (布碌崙檢察官辦公室提供）
卡溫頓(Khari Covington)。 (布碌崙檢察官辦公室提供）

布碌崙(布魯克林)一名流浪漢因在地鐵站連續攻擊至少七名獨行女子被逮捕，因嫌犯專門挑「淺膚色」女性下手，所以檢方於24日對他提出52項罪名起訴，其中多項罪名疊加仇恨犯罪起訴。

布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)指出，29歲的卡溫頓(Khari Covington)自去年8月起，連續多次在布碌崙東威廉斯保地鐵站攻擊女性；其中五名受害者是在摩根大道(Morgan Ave)地鐵站被攻擊，元旦當日他還曾在24小時內連續攻擊了兩名受害者，還在去年聖誕節前後也曾在同一地鐵站內攻擊兩名女子。

卡溫頓通常是從受害者身後突然衝出來，直接攻擊受害者面部與身體，期間與受害者沒有任何交流，他在威爾孫大道(Wilson Ave)一家煙店攻擊一名女子後，於1月5日被成功逮捕。

檢方對他提出包括攻擊、勒索、入室盜竊等52項罪名起訴，檢方在調查過程中發現嫌犯有目的的尋找「淺膚色」女性下手，所以對他追加仇恨犯罪指控；據悉所有受害者均為白人女子。

蔣莎樂指出卡溫頓在24日已完成過堂，保釋金為15萬元，將於4月中繼續上庭接受審判；嫌犯被認為是持續性重罪嫌犯，如果最高罪名成立，將面臨25年至終身牢獄之災；蔣莎樂說嫌犯涉嫌暴力和無端攻擊，並引起社區恐慌，檢方將致力將他以仇恨犯罪定罪，「所有針對某個性別、種族、膚色作案的嫌犯都會被我以仇恨犯罪起訴。」

地鐵站 仇恨犯罪 布碌崙

上一則

金兌錫等民代集會 要求國會對紐約州府啟動官方調查

延伸閱讀

讓非公民投票 布碌崙區長亞當斯支持

讓非公民投票 布碌崙區長亞當斯支持
又是亞裔！昆市2長者地鐵站附近遇襲

又是亞裔！昆市2長者地鐵站附近遇襲
他騎單車被撞死…屋崙砸300萬加強35大道安全

他騎單車被撞死…屋崙砸300萬加強35大道安全
日落公園14層樓新建案 居民憂社區貴族化

日落公園14層樓新建案 居民憂社區貴族化
麻州華人聚居區兩亞裔年長者遇搶劫襲擊

麻州華人聚居區兩亞裔年長者遇搶劫襲擊
布碌崙紅鉤大型接種站 服務耆老

布碌崙紅鉤大型接種站 服務耆老

熱門新聞

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損
哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲
世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢
暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度