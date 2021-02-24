專挑女性下手 29歲男子被以仇恨犯罪起訴52項罪名

卡溫頓(Khari Covington)。 (布碌崙檢察官辦公室提供）

布碌崙 (布魯克林)一名流浪漢因在地鐵站 連續攻擊至少七名獨行女子被逮捕，因嫌犯專門挑「淺膚色」女性下手，所以檢方於24日對他提出52項罪名起訴，其中多項罪名疊加仇恨犯罪 起訴。

布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)指出，29歲的卡溫頓(Khari Covington)自去年8月起，連續多次在布碌崙東威廉斯保地鐵站攻擊女性；其中五名受害者是在摩根大道(Morgan Ave)地鐵站被攻擊，元旦當日他還曾在24小時內連續攻擊了兩名受害者，還在去年聖誕節前後也曾在同一地鐵站內攻擊兩名女子。

卡溫頓通常是從受害者身後突然衝出來，直接攻擊受害者面部與身體，期間與受害者沒有任何交流，他在威爾孫大道(Wilson Ave)一家煙店攻擊一名女子後，於1月5日被成功逮捕。

檢方對他提出包括攻擊、勒索、入室盜竊等52項罪名起訴，檢方在調查過程中發現嫌犯有目的的尋找「淺膚色」女性下手，所以對他追加仇恨犯罪指控；據悉所有受害者均為白人女子。

蔣莎樂指出卡溫頓在24日已完成過堂，保釋金為15萬元，將於4月中繼續上庭接受審判；嫌犯被認為是持續性重罪嫌犯，如果最高罪名成立，將面臨25年至終身牢獄之災；蔣莎樂說嫌犯涉嫌暴力和無端攻擊，並引起社區恐慌，檢方將致力將他以仇恨犯罪定罪，「所有針對某個性別、種族、膚色作案的嫌犯都會被我以仇恨犯罪起訴。」