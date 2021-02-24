證據不足 紐約中年華男性侵13歲少女案撤銷

紐約州 一名華裔 中年男子，去年被檢方以涉嫌性侵 13歲未成年少女未遂的罪名提告，該男子名下酒牌被當局吊銷，若罪名成立，他除需面臨監禁外，還會終身被打上「性犯罪」標籤；但被告代表律師稱，該案中受害人口供前後矛盾，檢方調查兩個月後，因證據不足，撤銷了對該男子的控罪。

根據法院消息，一名13歲的華裔少女，去年12月向學校老師「求助」，稱與她住在同一屋簷下的親戚周先生，企圖在家中性侵她；學校老師隨即報案，並由警方以涉嫌性侵13歲未成年少女等罪名拘捕周先生，並移送法辦。

周先生的代表律師朱偉表示，由於當事人涉嫌D類重罪，在他名下註冊的酒牌在其被捕後，隨即被被州酒類管理廳吊銷；他說，若被告罪成，除了面臨二至七年的監禁外，「性犯罪」的標籤也將伴隨他一生，需定期向警局報告，成為社區防範的對象。

但朱偉表示，在這起案件中因只有口供和人證，檢方並未找到任何物證，且他在檢方的訴狀中發現，受害人的口供前後不一，於是向法官申請，要求檢方重新調查取證。

由於案件諸多疑點且證據不足，朱偉說，這起性侵指控於19日通過電話會議被檢方撤銷，法官也隨即取消了針對受害少女的保護令，當事人已返回家中，與親人團聚，並重新與這名女孩生活在一起。

朱偉表示，民眾若因涉嫌刑法被捕，每個人都有權保持沉默，他呼籲，若民眾認為自己遭到不當刑事指控，切忌「禍從口出」，應聘請專業律師為自己抗辯。

在這起案件中，朱偉說，當事人與報案少女雖不涉及家庭暴力，但雙方缺乏溝通，造成警方與檢方介入；他表示，華人新移民教育孩子時切忌「打罵」或「一言堂」，避免相關機構介入，帶來不必要的麻煩。