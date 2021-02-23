反警示威時向警車丟燃燒瓶 2律師認罪或輕判

馬蒂斯(左)和拉赫曼(右)在去年反警示威中，向警車投擲燃燒瓶。（檢方提供）

在2020年反警示威期間向警車投擲燃燒瓶的兩名律師馬蒂斯(Colinford Mattis)與拉赫曼(Urooj Rahman)，日前與檢方商討認罪協議，有可能會被從輕處罰。

身為律師的32歲馬蒂斯和31歲拉赫曼，涉嫌於2020年5月30日凌晨12時57分，在布碌崙 (布魯克林 )88分局門口對分局停車場內一輛警車投擲燃燒瓶，將警車點燃；二人隨後還被目擊者拍下向其他示威者派發多個自製的燃燒瓶。

兩人被捕後，紐約 東區聯邦檢察官提出試圖毀壞執法車輛等多項重罪指控，若罪名成立，他們將面臨最低五年、最高20年的監禁；但根據20日提交的法庭文件，聯邦檢察官對兩人提出了認罪協議，雖然沒有公布細節內容，但辯方律師正在與馬蒂斯和拉赫曼就認罪文件進行商討。

據悉，在馬蒂斯和拉赫曼被捕後不久，法官宣布分別以25萬元保金允許兩人保外候審，但紐約東區聯邦檢察官反對，認為兩人身為律師，明知自己行為會產生的後果，屬於知法犯法，不應當輕易將他們釋放。

但辯方律師稱兩名嫌犯僅是在「一項民事抗議活動中表現出不良行為」，但是檢方認為嫌犯行為明顯是有預謀；為了點燃警車，被告需要提前收集製作燃燒瓶的材料，包括啤酒瓶、致燃液體等，之後需要製作燃燒器以及搜尋警車進行攻擊。

檢方認為，他們明顯是有計畫實施此次攻擊，並且還將燃燒瓶傳遞給他人，慫恿他人也這樣做；與此同時，還認為嫌犯釋放出獄仍有再犯案的可能，所以堅持要求將兩人繼續收押。

但目前檢辯雙方協商兩人的認罪協議，一旦達成，最終懲罰結果將會比最早起訴罪名輕很多。