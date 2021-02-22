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耶魯華生命案 車行不信潘勤軒會偷車 警錯失抓捕良機

記者黃伊奕╱紐約報導
涉入耶魯學生命案的潘勤軒。（本報檔案照）
涉入耶魯學生命案的潘勤軒。（本報檔案照）

捲入耶魯大學華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)命案的麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)仍在逃，警方21日公布該案調查進展，還原潘勤軒從車行騙走休旅車後，用一個康州商業車牌更換了原本麻州的經銷商車牌的過程，指出報失車輛的車行一度還認為潘勤軒不可能是竊匪，警方也因此延遲提交盜車案的報告，想給他一個機會，誰料隨後發現他竟涉及命案。

6日晚8時半左右，蔣凱文在紐黑文(New Haven)東岩(East Rock)社區遭七槍斃命；警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」(person of interest)，尚未認定其為兇嫌。

據康州與麻州警方公布的最新報告，潘勤軒在4日來到麻州Mansfield的一家車行表示想買一輛二手休旅車，該車行當日接待潘勤軒的車行員工James Roane隨後向他推薦了GMC Terrain休旅車；6日上午11時潘勤軒又前來到車行表示想買此車，但要開去車廠檢修，Roane同意後要求他在晚上5時30分車行關門之前返還車輛，但潘勤軒聲稱家人有緊急情況，詢問是否可以晚些時間歸還車輛之後便失聯。

警方在接到車行報案後曾前往潘勤軒住所查看，潘的親友告訴警方潘勤軒已更換了電話暫時無法聯繫上，但表示相信他會歸還車輛。

根據警方報告，起初Roane還向警方擔保，表示潘勤軒不會是盜竊車輛的竊賊，而警員也因此暫時推遲了上交警方報告，向給潘勤軒一個機會，直到晚間10時30分再次確認他沒有歸還車輛後，在10時40分才提交了盜車案調查報告。

而在報告提交五分鐘後，該警員發現西黑文(West Haven)警方在當地剛剛拖走了該被盜竊車輛；當時車輛被卡在康州一個廢棄地鐵軌道上，而潘勤軒則涉嫌與當晚發生的蔣凱文命案有關。

之後北黑文警方也曾發現潘勤軒身影，當時他躲在Sim's Metals一個廢棄操場內爆胎車輛後面，但警方核實他擁有有效駕照，沒有將他逮捕；此外他還曾預定過Best Western Hotel的房間，但沒有入住。

現在聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及多地的地方警局，已聯手對此案展開搜捕調查；根據通緝令，潘勤軒於11日早上最後一次被看到出沒在喬州亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域，他身高約6呎，體重170磅，被看到時背著黑色背包，留黑短髮；知情者可撥打舉報電話(877)926-8332。

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