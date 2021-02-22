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史島華裔經營色情按摩院 屢禁屢開惹民怨 檢察官使大絕招

記者黃伊奕╱紐約報導
Zen Zen按摩院所在地，屢遭民眾投訴。（取自谷歌地圖）
Zen Zen按摩院所在地，屢遭民眾投訴。（取自谷歌地圖）

史泰登島一家由華裔經營的按摩院因提供非法色情服務，被當地民眾多次投訴並提出民事訴訟，但該家按摩院依舊我行我素，照常經營；日前，當地執法部門以騷擾公眾為由，向法庭申請禁令，欲勒令其關閉。

史泰登島在2015年曾展開一次針對違法經營色情場所的大型執法行動，之後六家在當地經營的非法按摩院被查封，其中包括位於史泰登島Graniteville Richmond大道1401號的「Zen Zen」按摩院；但該按摩院在每次被查封後，不久就又重新經營，引起當地民眾不滿。

當地社區民眾分別在2020年8月20日和9月10日向法庭提出民事訴訟，稱在按摩院工作的兩名女子同意向臥底人員提供性服務，屬於違法提供色情服務的場所，應該被關閉

本月，史泰登島地區檢察官也以「滋擾公眾」為由，向該按摩院提訴，向法庭申請查封令，要求該按摩院立刻關閉，直到相關民事訴訟處理結束；檢方指出，「根據紐約市法律，賣淫干擾社區民眾生活質量、財產價值以及公共健康、安全與福利，不利於民眾、商業以及遊客的健康、安全和福祉。」

警方與檢方表示，接到民眾大量針對該按摩院的投訴，認為只有要求將其徹底關閉一年以上才能有效解決問題，「從事這些非法色情服務的人，即使被捕後又很快能被釋放，並再次重操舊業，只有將場所關閉，才是保護周圍社區的有效補救措施。」

除了該按摩院外，訴訟也同樣將按摩院所在大樓的所有公司P＆J Richmond列為被告；檢方與警方認為，既然公眾都知道該地提供色情服務，P＆J Richmond公司也應該知情，並採取行動。

除了要求關閉外，檢方還要求對被告處以每日1000元民事罰款，直到相關民事訴訟結束；目前法官Lisa Grey已經同意了將該按摩院暫時關閉的申請。

史泰登島 紐約市 華裔

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