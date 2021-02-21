我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

紐約市首度出現住宅樓改造製毒工廠 查獲22磅安毒

記者顏嘉瑩／紐約報導
警方在布朗士一棟住宅公寓中，查獲首個專製結晶甲基安非他命的製毒工廠。(市特殊毒品檢察官辦公室提供)
警方在布朗士一棟住宅公寓中，查獲首個專製結晶甲基安非他命的製毒工廠。(市特殊毒品檢察官辦公室提供)

聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)17日在布朗士查緝紐約市首個專製結晶甲基安非他命(crystal methamphetamine)，由住宅公寓改造的製毒工廠(meth lab)；搜出22磅的安非他命、45克海洛因，和2000顆疑似為假貨、外觀為類鴉片物質止痛藥羥考酮(oxycodone)的藥丸，共三人遭到逮捕。

根據緝毒局消息，查獲的非法工廠位於布朗士Kingsbridge大道上的一棟六樓住宅公寓，嫌犯利用化學物品非法製毒，恐怕產生有毒氣體、火災，甚至爆炸，而工廠對面即為一所小學；此次為該局首次在紐約市發現有公寓改造成製毒工廠案例，過去類似工廠多設在郊區。

紐約市特殊毒品檢察官辦公室(The Office of the Special Narcotics Prosecutor)檢察官布倫南(Bridget Brennan)表示，在人口眾多的紐約市區內發現有改造後的製毒工廠，相當少見，且極度危險。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，在紐約市警與相關執法單位的合作下，三名嫌犯遭到逮捕，並關閉該製毒工廠；希爾說，該案說明市警為打擊犯罪做出的努力，並查繳了危害布朗士區乃至全紐約市的毒品。

緝毒局紐約辦公室主管多諾萬(Ray Donovan)說，近日紐約市的吸毒過量致死案激增，在紐約市查獲首個改造工廠為警訊，墨西哥販毒集團過去以運送古柯鹼和海洛因為主，此次查獲的製毒工廠，可進一步證明他們將範圍擴大到販運安非他命，並試圖以紐約市為新據點。

在警方進入公寓內時，三名男嫌正將裝滿丙酮(acetone)的加侖桶運到公寓內，警方隨即將其逮捕，並以持有毒品及其他罪名起訴。

紐約市 布朗士 毒品

上一則

蘇活區精品店再遭竊 非裔嫌犯：攔我就說你歧視

下一則

曼哈頓兩橋社區豪宅建案叫停 出現轉機

延伸閱讀

紐約市堂食客容量 26日起增至35%

紐約市堂食客容量 26日起增至35%
紐約市首度出現住宅樓改造製毒工廠 查獲22磅安毒

紐約市首度出現住宅樓改造製毒工廠 查獲22磅安毒
1成紐約客已打1劑疫苗 將為老人上門服務

1成紐約客已打1劑疫苗 將為老人上門服務
市議會擬剝奪市警總局長對違紀警員處罰權 紐約市長拒絕

市議會擬剝奪市警總局長對違紀警員處罰權 紐約市長拒絕

線上搶位！洋基接種點民眾趕早排隊打疫苗

線上搶位！洋基接種點民眾趕早排隊打疫苗
紐約洋基球場接種點今開放 民眾晨起排隊 線上預約搶位

紐約洋基球場接種點今開放 民眾晨起排隊 線上預約搶位

熱門新聞

又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37
MIT中國博士生潘勤軒。(取自臉書)

潘勤軒涉耶魯華生命案 位置鎖定 「不久就會歸案」

2021-02-16 02:26
梁彼得案是華人社區大團結下所獲得的第一場勝利。美聯社檔案照

世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

2021-02-16 17:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪