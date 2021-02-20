華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

一名華裔鄭姓男子日前在家門口遭人攻擊，被送往附近醫院搶救，目前情況已經穩定；傷者的妻子20日表示，她通過電話視頻與在醫院接受治療的丈夫聯繫，看到丈夫臉上被利器畫傷，縫合數十針後憂心不已；她說丈夫並未丟失任何財物，疑為仇恨犯罪 ，呼籲知情者提供線索。

鄭太太20日表示，19日晚9時左右，她撥打丈夫手機 時，卻是一名陌生人接聽，「他(撿電話的人)只告訴我，有一輛救護車經過，不清楚我先生在哪」。

翌日聯繫上丈夫後，鄭太太說，她才得知丈夫昨晚7時到8時左右，在家附近134街交56街遇襲致昏迷，被送往附近醫院搶救，「他說自己醒來時滿臉血，不知道發生什麼」。

由於疫情，鄭太太說，她只能通過電話視頻與丈夫聯繫，看著丈夫臉上縫了十幾針憂心不已，「醫生說是刀傷，眼睛差點瞎了」；她表示，醫院告知她，在丈夫昏迷期間，曾有警察來訪，但她擔憂丈夫不會英文，且目前身體狀況不佳，較難與警方溝通。

鄭太太說，丈夫遇襲後，身上的財物並沒有丟失，她與友人都擔憂是針對亞裔的仇恨犯罪，呼籲知情者提供線索，早日將嫌犯繩之以法。

紐約市 警表示，該案件仍在調查中，若有任何目擊者請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。