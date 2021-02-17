紐約地鐵攻擊頻傳 增至644警員駐守

捷運治安惹人憂，市警增派644名警力巡防。(市警提供)

由於近日地鐵內攻擊案頻發，紐約市 警16日宣布，將在地鐵系統中增加的警力提高到644名，比此前宣布的500名增加了144名；但大都會運輸署(MTA)表示，想要扼制罪案的持續發生還遠遠不夠，須增派至千人才能保證乘客的安全。

市警捷運 部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)表示，644人種包括331名捷運分局警員和313名巡邏警員，巡邏警員將專門巡查全市68個地鐵站 點。

但歐萊麗也說，這一人員調度對於已人手緊張的市警來說已屬不易，「我們通過加班、將通常負責行政工作的警員部署到一線巡邏以及重新分配其他非捷運部門的警力，來實現這一目標。」她指出，這644名警員將分散在整個地鐵系統中，主要集中在早高峰和晚高峰時段。

「在可預見的未來，紐約人將會更頻繁的看到身穿制服的警員駐守在地鐵系統中，他們會在站台、車廂巡邏，同樣也會駐守在檢票口保證來往乘客安全。」她說。

歐萊麗表示，市警或許做不到阻止捷運系統中的所有罪案，但這仍是全世界最安全的大型交通系統，一旦有突發狀況發生，警方會立刻做出反應。

但是MTA主席費伊(Pat Foye)和市捷運局總裁芬伯格(Sarah Feinberg)表示，這一數字遠遠不夠，需增加至少1000名警力。

對此，歐萊麗表示，「我們一直在分析實時情況，並根據情況調動部署。」市警總局局長希爾(Dermot Shea)當天也表示，這已是市警目前能做的最大努力。市長白思豪也說，增撥的警力應已足夠。

他表示，已經在13日部署500名警員的安排，因為連續發生多起凶案後，「安撫乘客的情緒是必要的。」

「且我們認為500人這一數字是合理的。」希爾表示，在每個站台至少安置一名警察是「不現實的」，但隨著評估也會繼續，「因為這牽扯到全市的治安部署，需要整體平衡調度。」

希爾說，「我們當然可以投入資源解決一個問題，例如把全部警力投入到捷運系統中。」但全市有其他治安問題迫切需要解決。