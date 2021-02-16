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地鐵傷人案頻傳 MTA員工怕上班

記者黃伊奕／紐約報導
地鐵站遊民隨處可見。（本報檔案照）
地鐵站遊民隨處可見。（本報檔案照）

紐約市地鐵系統內兇案頻發，15日又有一名男性乘客在布碌崙(布魯克林)的地鐵站內遭攻擊，被割傷手；頻繁發生的地鐵攻擊案除了令眾多乘客膽戰心驚外，地鐵站工作人員也對此表示擔憂。

警方表示，15日上午9時40分左右，一名男性乘客在布碌崙下城Hoyt街2號3號線地鐵站內，莫名遭人攻擊，被割傷手，警方隨後鎖定四名嫌犯，包括三名男子與一名女子。

地鐵站頻繁發生攻擊案件，不僅讓乘客擔憂，地鐵運輸系統工作人員也是怨聲載道；E線地鐵的華裔司機黃威尼(Wayne Wong，音譯)表示，「目前的情況是危險無處不在，很多時候警察說他們在過來的路上，但根本沒有，沒人在乎。」

黃威尼說，「很多有關毒品的案件，還有各處都在發生的搶劫案，地鐵司機、清潔員、售票員都親眼目睹過，我們是知道真實情況的人。」

除了日前發生的嫌犯在地鐵站刺傷四名遊民，導致其中兩人死亡的案件外，根據大都會運輸署(MTA)的統計，自1月以來，紐約市已發生了11起針對地鐵乘客的攻擊案，以及數十次針對地鐵工作人員的騷擾案。

地鐵司機迪奧梅德(Andrew Diomede)表示，「我說我很害怕，但我非常擔心，因為你永遠不會知道下一刻會發生什麼。」

迪奧梅德不久前因遭到攻擊，現在仍在休假中，「這是我第二次被攻擊，十年前我還曾被一個啤酒瓶砸到頭」；他也說，「地鐵站發生任何暴力行為都不會令我感到驚訝，也許此次兩個人被謀殺將該情況上升到另一個層次，但事實是暴力與攻擊一直都在發生。」

地鐵站 紐約市 布碌崙

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