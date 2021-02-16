地鐵隨機捅人致2死 兇嫌不得保釋

羅培茲涉嫌在地鐵內連捅四人，造成兩人死亡。（警方提供）

在紐約市地鐵 A線內連捅四人，導致其中兩人死亡的嫌犯羅培茲(Rigoberto Lopez)，15日在接受醫院精神病評估後，被繼續羈押、不得保釋，並被控謀殺罪與謀殺未遂等罪名；羅培茲的兄弟表示，他曾多次被捕，父親還曾保釋他出獄，但現在希望他能一直被關在監獄 裡。

作為遊民的21歲羅培茲涉嫌在14小時內，無故於地鐵列車內及站台上持刀連捅四名遊民，造成兩人死亡，另兩人重傷，於13日深夜在曼哈頓 西186街交奧杜邦大道(Audubon Ave)被抓獲，14日下午在曼哈頓刑事法院過堂，檢方提出謀殺與企圖謀殺等多項罪名指控；之後他在曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)接受精神鑑定後，法院裁定不得保釋。

警方指出，羅培茲曾患有精神疾病，最後已知住址為布碌崙(布魯克林)Gowanus的一家汽車旅館，該旅館曾經用來安置遊民。

羅培茲兄弟當日受訪指出，羅培茲過去曾因要錢將父親打傷，但此後犯案被捕後，父親還出面將他保釋出來，「我父親當時連20元都不想給他，但說可以給他食物，因為知道他會拿這些錢幹什麼。」

羅培茲此前曾因攻擊及販毒等罪名而四次被捕。第一次被捕後，檢方要求保釋金500元，但法院在他認罪後將他無保釋放；又一次被捕後，檢方要求2000元保釋金，但法庭再一次讓他無保候審；後來他因毆打警員以重罪指控被捕，法官終於將保釋金訂為5000元現金或7000元財物。

羅培茲兄弟說，「當時家人因為他被捕十分難過，都希望他能出來」，不久後父親決定支付保釋金，讓他得以獲釋。

民眾15日下午，在事發的Inwood 207街車站舉行悼念活動，用來紀念不幸死於羅培茲刀下的受害者，其中一名受害者羅伯特(Claudine Roberts)的父親表示，羅培茲需要受到法律的制裁。

據悉，44歲的羅伯特因精神疾病困擾而流落街頭，在此次案件中被羅培茲刺死；他父親說，羅培茲被捕給了他一絲安慰，但卻不足以撫慰他的悲傷，「他們抓住了他，但不會徹底改善這個情況，讓他關押在監獄八年到十年，然後呢，再回到街道上繼續傷害其他人嗎？」