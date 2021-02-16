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地鐵精神病患攻擊 民代促市府行動

記者黃伊奕／紐約報導
針對頻繁發生的地鐵站攻擊案，警方已加派人手在地鐵站巡邏。（圖片取自紐約市警捷運局推特）
針對頻繁發生的地鐵站攻擊案，警方已加派人手在地鐵站巡邏。（圖片取自紐約市警捷運局推特）

多位民代15日針對不斷增加的地鐵站攻擊案，要求市府針對精神疾病的防治進行改革，確保公眾安全；布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)對此提出四點計畫，要求政府部門立即行動，讓乘客不為乘坐地鐵出行感到恐懼。

地鐵A線此前爆發驚人命案，短短14小時內四名遊民遭攻擊，其中兩人被捅死；而被捕嫌犯曾有過精神疾病史，以及四次因攻擊被捕紀錄。

市議員康博(Laurie Cumbo)表示，不久前她也差一點被在地鐵站內被討錢的人攻擊，地鐵安全確實令人擔憂；亞當斯則表示，這一系列攻擊案都說明更深層次的問題，那就是確保乘客安全相關問題已迫在眉睫，需要立即進行改革。

亞當斯針對這一問題提出四個計畫，包括提供訓練有素的精神疾病衛生專員，對有相關精神疾病的患者進行例行檢查；更好地協調市警在街道巡邏與地鐵站等交通要點巡邏之間的銜接；修復311系統，增加能應對精神疾病患者的專業人員；加強肯拉德法(Kendra's Law)，通過法庭命令規定輔助門診治療。

多位民選官員一致認為，隨著新冠疫情後地鐵客流量的逐漸回升，乘客不應該為出行坐地鐵而感到恐懼。

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