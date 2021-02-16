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潘勤軒涉耶魯華生命案 位置鎖定 「不久就會歸案」

記者張晨／紐約報導
MIT中國博士生潘勤軒。(取自臉書)
MIT中國博士生潘勤軒。(取自臉書)

麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)捲入耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)命案，正在搜捕他的聯邦法警15日表示，執法人員在搜索其蹤跡時獲得進展，已鎖定他的位置，指出嫌犯「非常聰明」，自以為不會被捕，但執法部門已布下天羅地網，相信他不久就會歸案。

康州地區的聯邦法警副警長達菲(Matthew Duffy)表示，因案件仍在進一步調查，不便透露太多細節，但執法部門確信潘勤軒就在喬治亞州的某個地方，也就是上周他最後一次被人看到的亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域。

「在我們採取任何行動之前，仍在追查一些線索和重複確認一些信息。」達菲也形容潘勤軒是一個「非常聰明的孩子」，自信不會被捕，但從聯邦到州警、各地方警局已展開大規模搜捕，確信潘勤軒會被在不久後歸案。

案發的紐黑文當地警方仍繼續進行凶殺案的調查，在被問及潘勤軒和被害者蔣凱文的未婚妻帕莉(Zion Perry)的關係時，紐黑文警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes)表示，正在調查與此案有關的每一個角度和每一個涉案人，「我們不排除帕莉和潘之前有過戀情。」

6日晚8時半左右，蔣凱文在紐黑文東岩(East Rock)社區遭七槍斃命；警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」(person of interest)，尚未認定其為兇嫌；聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及多地的地方警局，已聯手對其展開搜捕，聯邦法警以「外逃以避免檢控」(unlawful flight to avoid prosecution)和「跨州偷車」(interstate theft)，向他發出通緝令。

截至15日晚發稿，潘勤軒仍未被捕。根據通緝令，潘勤軒於11日早上最後一次被看到出沒在喬州亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域，和家人或朋友在一輛車上；他身高約6呎，體重170磅，被看到時背著黑色背包，留黑短髮；通緝令懸賞5000元徵集線索，知情者可撥打舉報電話(877)926-8332。

通緝 蔣凱文 大都會

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