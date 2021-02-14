紐約地鐵遊民連環被捅案嫌犯落網 有精神病史、也無家可歸

羅培茲13日深夜被抓獲，他被控在紐約地鐵站24小時之內刺傷四位遊民，其中兩人已死亡。（警方提供）

紐約市 A線地鐵日前連續發生四起遊民被捅傷案件包括兩人身亡，警方13日深夜將涉案嫌犯21歲的羅培茲(Rigoberto Lopez)逮捕，據悉他同樣為遊民並患有精神疾病史，目前他已對該四起無端攻擊供認不諱。

據悉羅培茲於13日深夜在曼哈頓 西186街交奧杜邦大道(Audubon Ave)被抓獲，他被指控在紐約市24小時之內刺傷四人，其中包括兩人死亡，他於14日下午被移交法庭過堂，檢方對他提出謀殺與企圖謀殺等多項罪名指控。

警方指出羅培茲曾患有精神疾病，最後已知住址為布碌崙(布魯克林)Gowanus的一家汽車旅館，該旅館曾經用來安置遊民；此外他還有四次被捕紀錄，包括1月26日曾因重罪被捕。

據市警捷運部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)表示，這一系列無端攻擊案，最早發生於12日上午，當時一名67歲的老人在曼哈頓上城第181街地鐵站 被一名男嫌犯刺傷；第二起襲擊發生在同日晚11時29分，一名男子在皇后區法羅卡韋莫特大道站(Far Rockaway-Mott Avenue)的A線列車上遭攻擊，頸部和軀幹有刺傷，因傷勢嚴重不治身亡；兩小時後，一名44歲女子被發現死在英吾德(Inwood)207街站的一列車廂上，身上有多處刀傷，送醫後身亡；13日凌晨1點28分，在鄰近的第181街車站，一名43歲男子被刺傷，目前正在醫院接受治療。

據悉所有案件受害者均為遊民，都發生在A線地鐵站上，並且均為無故隨機攻擊，之後警方對該起案件高度關注，並增派500名警員集中在地鐵站巡邏。