我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

歧視亞裔 紐約市全美第2多 亞裔律師協會籲政府採取行動

記者顏潔恩／紐約報導
AABANY聯合律師事務所Paul Weiss11日召開視訊會議，公布新報告「紐約市新冠疫情下針對亞裔的仇恨暴力犯罪的上升趨勢」。(視頻截圖)
AABANY聯合律師事務所Paul Weiss11日召開視訊會議，公布新報告「紐約市新冠疫情下針對亞裔的仇恨暴力犯罪的上升趨勢」。(視頻截圖)

紐約亞裔律師協會(簡稱AABANY)11日發布一項最新報告，研究紐約市新冠疫情下針對亞裔的仇恨暴力犯罪的上升趨勢，細講引起歧視的源頭並提供解決方案；希望該報告能向大眾廣泛披露亞裔遭到不公對待的情況，呼籲政府採取行動維護亞裔美國人的權益。

由多個團體共同發起的亞太裔歧視事件自主報案網路平台「Stop AAPI Hate」自去年疫情爆發後成立，近一年後，AABANY聯合律師事務所Paul Weiss利用該平台數據完成報告；相關人員11日召開視訊會議，表示雖政府各級官員經常譴責反亞裔的暴力或騷擾事件，卻沒有實際作為，希望該報告能幫助指出問題、解決歧視。

報告顯示，紐約市是緊隨舊金山之後、全美第二發生最多歧視亞裔事件的城市，其中言語騷擾、肢體攻擊、遭人咳嗽或吐口水、被拒絕乘車服務等，都高於全國平均水平；在所有亞裔中，最受歧視的是華人，年齡層以30至39歲居多。

AABANY也提出七項建議解決仇恨犯罪，包括制定明確的受害者舉報機制，電話熱線或網路平台皆可；執法機構正確的分類、記錄、調查和報告仇恨犯罪行為；在執法的政府公共和法律部門中加入更多亞裔代表；在社區展開公共教育宣導；加強少數族裔之間的團結和合作；司法改革以及鼓勵民眾訴訟舉報。

報告撰稿人、AABANY議題委員會共同主席郭文(Chris Kwok)呼籲亞裔不要再漠視社會問題，如果不出聲只會帶來惡性循環，不只要認識問題所在，還要推動方法去杜絕。

他也提到市警總局仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)成員目前是義務加入，指出應該讓警員全職並專心處理相關事務，提供資金和真正有用的資源；雖然成立該小組是一個好的開始，但加強其功能將會幫助更多亞裔。

亞裔 歧視 紐約市

上一則

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

下一則

紐約客談／紐約市堂食重開 挑戰接踵來

延伸閱讀

前紐約市警昂旺第3次保釋申請獲批 以200萬元交保

前紐約市警昂旺第3次保釋申請獲批 以200萬元交保
4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

春節好消息！紐約餐廳周日起 營業時間延長至晚11時

春節好消息！紐約餐廳周日起 營業時間延長至晚11時
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
檢測陽性率3.54% 降至感恩節前…葛謨稱勝利在望

檢測陽性率3.54% 降至感恩節前…葛謨稱勝利在望
資優班招生方式下周公布 家長促兌現考試承諾

資優班招生方式下周公布 家長促兌現考試承諾

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡