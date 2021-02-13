歧視亞裔 紐約市全美第2多 亞裔律師協會籲政府採取行動

AABANY聯合律師事務所Paul Weiss11日召開視訊會議，公布新報告「紐約市新冠疫情下針對亞裔的仇恨暴力犯罪的上升趨勢」。(視頻截圖)

紐約亞裔 律師協會(簡稱AABANY)11日發布一項最新報告，研究紐約市 新冠疫情下針對亞裔的仇恨暴力犯罪的上升趨勢，細講引起歧視 的源頭並提供解決方案；希望該報告能向大眾廣泛披露亞裔遭到不公對待的情況，呼籲政府採取行動維護亞裔美國人的權益。

由多個團體共同發起的亞太裔歧視事件自主報案網路平台「Stop AAPI Hate」自去年疫情爆發後成立，近一年後，AABANY聯合律師事務所Paul Weiss利用該平台數據完成報告；相關人員11日召開視訊會議，表示雖政府各級官員經常譴責反亞裔的暴力或騷擾事件，卻沒有實際作為，希望該報告能幫助指出問題、解決歧視。

報告顯示，紐約市是緊隨舊金山之後、全美第二發生最多歧視亞裔事件的城市，其中言語騷擾、肢體攻擊、遭人咳嗽或吐口水、被拒絕乘車服務等，都高於全國平均水平；在所有亞裔中，最受歧視的是華人，年齡層以30至39歲居多。

AABANY也提出七項建議解決仇恨犯罪，包括制定明確的受害者舉報機制，電話熱線或網路平台皆可；執法機構正確的分類、記錄、調查和報告仇恨犯罪行為；在執法的政府公共和法律部門中加入更多亞裔代表；在社區展開公共教育宣導；加強少數族裔之間的團結和合作；司法改革以及鼓勵民眾訴訟舉報。

報告撰稿人、AABANY議題委員會共同主席郭文(Chris Kwok)呼籲亞裔不要再漠視社會問題，如果不出聲只會帶來惡性循環，不只要認識問題所在，還要推動方法去杜絕。

他也提到市警總局仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)成員目前是義務加入，指出應該讓警員全職並專心處理相關事務，提供資金和真正有用的資源；雖然成立該小組是一個好的開始，但加強其功能將會幫助更多亞裔。