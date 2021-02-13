華男涉郵寄毒品 15萬元交保候審

布碌崙兩名華男此前涉嫌郵寄K他命被捕。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)兩名華男日前涉嫌郵寄毒品被捕，其中嫌犯林錦泉(Jin Quan Lin，姓名皆音譯)此前已交保候審，12日在另一嫌犯林昀彥(YunYan Lin)的保釋聽證會上，兩名親屬表示願意為其作資產擔保；法官同意讓林昀彥以15萬元資產抵押交保，且須交出護照，不得離開紐約市 。

聯邦海關與邊境 保護局(CBP)去年底在紐約甘迺迪國際機場(JFK)分別攔截兩個私藏K他命(Ketamine)的國際包裹，調查後將收件地址鎖定為布碌崙8大道一間洗衣店；聯邦特工於上個月20日喬裝成送貨員和顧客，埋伏在附近觀察情況，最後逮捕前來取包裹的林錦泉和林昀彥，兩人被控非法持有和販售管制藥品。

林昀彥12日通過視訊在紐約東區聯邦法院開庭，林昀彥的兩名擔保人阿姨及姨丈願意用位於布碌崙的房產作為資產抵押，也明白若他棄保潛逃(jump bail)，自己的財產會蒙受損失；法官也告知林昀彥，保釋外出後必須按時回庭開審，交保期間活動範圍僅限於紐約市，並在下周交出護照。

另外預審治安官(pretrial service officer)在交保期間可能會前往他的住家或工作場所視察，嫌犯也不可申請新護照或其他旅遊證件，否則視為違反保釋條件；除非在律師的陪同下，否則林昀彥禁止與林錦泉私下聯繫。

法官再三警示棄保潛逃的後果，表示就算林昀彥原指控罪名不成立，也會面臨加控棄保潛逃重罪，可能面臨最高十年監禁；對此林錦泉表示清楚，法官最終也同意其交保候審。