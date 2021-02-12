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178萬山寨N95口罩被查獲…華男控罪恐囚15年

記者朱蕾／紐約報導
凱茲宣布皇后區檢方在長島市的一個倉庫查獲170餘萬個仿造3M牌N95醫用口罩。(皇后區檢察官辦公室提供)
凱茲宣布皇后區檢方在長島市的一個倉庫查獲170餘萬個仿造3M牌N95醫用口罩。(皇后區檢察官辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)11日宣布，檢方詐欺部門在皇后區長島市(Long Island City)一個倉庫中，查獲178萬個仿造的3M牌N95醫用口罩，阻止這批假貨進入市場；該倉庫經理、33歲華人男子曾志(Zhi Zeng，音譯)被捕，因擁有和銷售偽造3M標籤的醫用口罩被控偽造商標罪，若罪成將面臨最高15年監禁。

根據檢方起訴書，被告是倉庫經理， 當執法人員突襲位於51大道夾五街的倉庫時，發現托盤高高堆放著裝有3M標籤的N95口罩(型號1860)的盒子，被告當時在倉庫中，兩層的倉庫，每層約2000平方呎，都疊放著這些盒子。

執法人員在倉庫共查獲178萬8340個口罩，還發現大量其他個人防疫用品，包括名牌洗手液和消毒濕巾、兒童口罩、建築口罩和手術服；檢察官辦公室調查人員隨後與公司合作，鑒別這些產品的真偽。

皇后區檢方探員拘捕了居住在布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)85街的華男曾志，曾志10日在皇后區的刑事法院過堂，被控一級偽造商標罪，若罪名成立，將面臨最高15年監禁，此案下次開庭為4月27日。

凱茲說，此案的調查始於檢方收到信息，長島市一個倉庫出售疑似仿冒的口罩；調查人員假扮買主，多次去購買口罩，以驗證口罩真偽。這些口罩售價在每片2.95元至3.25元；而根據3M的數據，N95口罩的建議零售價為1.27元。

調查人員還查到，南方一個醫療系統以超過70萬元，向該倉庫購買20萬個口罩；檢方正在進一步追查是否還有其他醫療機構購買這些不安全的口罩。

「該被告出售的是虛假的希望和安全，並準備出售更多的仿冒口罩」，凱茲說，「口罩是醫護專業人員的防護、救生用品，他們每天冒著生命危險為新冠感染者提供醫療照顧；我們已沒收了這些偽造商品，阻止其進入市場。」

國土安全調查處紐約特別行動組負責人菲茲(Peter C. Fitzhugh)表示，自疫情爆發以來，該部門與皇后區檢方合作，已多次逮捕進口和分銷假冒個人防護用品或囤積和哄抬價格的人。「公眾安全，尤其是醫護人員的安全，非常重要，我們將繼續與合作夥伴確保醫療前線人員所戴的每個口罩都是真的。」

皇后區檢方和執法人員到倉庫了解情況。(皇后區檢察官辦公室提供)
皇后區檢方和執法人員到倉庫了解情況。(皇后區檢察官辦公室提供)
執法人員查獲大量的仿造3M牌N95醫用口罩。(皇后區檢察官辦公室提供)
執法人員查獲大量的仿造3M牌N95醫用口罩。(皇后區檢察官辦公室提供)

皇后區 長島市 紐約

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