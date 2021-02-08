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注意！積雪越厚！心梗死亡男性越多！布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

記者黃伊奕／紐約報導
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙(布魯克林)一家餐館華人業主黃托羅(Toro Bong，音譯)日前在暴風雪後鏟雪期間突發心梗，年僅39歲就丟下妻女撒手離世，社區好友對此十分震驚，也提醒民眾近期大雪紛至，鏟雪期間要多加小心。

據悉黃托羅生前在布碌崙8大道、康尼島等地經營多家餐館，被不少當地華裔民眾所熟悉，2月1日暴風雪過後，他經過一整天忙碌工作後，在鏟雪期間突發心臟病去世。

其親友朱愛琳(Ai Ling Choo)為黃托羅去世在gofundme網站上發起募捐，稱年僅39歲的黃托羅留下妻子和兩個年幼的兒女離世，家屬急需幫助；黃托羅生前是位好丈夫和好父親，積極、聰明、幽默和勤奮，臉上總是掛著燦爛的笑容，「他是我們所認識的最好的人之一，將會被我們深深的懷念。」

布碌崙華人健康協會會長陳麗娜表示得知黃托羅去世的消息後十分震驚，此前華康會在日落公園舉辦完活動後，經常前往位於8大道的黃托羅的餐館吃飯，與其相識；對於如此年輕就因鏟雪而突然離世，令人惋惜，同時也希望民眾以此為戒，多加小心，避免類似悲劇發生。

冬季為心梗、腦中風頻發季節，尤其是雪後鏟雪，常有心血管疾病的意外發生；醫生指出，因天冷而人體血管收縮、血壓上升、心臟負荷增加，同時早晨人體血液黏稠，若此時進行鏟雪等重體力勞動，發生心血管疾病發病率會增加。

根據一項1981年到2014年的統計研究，積雪越厚，心梗死亡的男性人數隨之增加，其中多數案例中，心梗死亡的男性生前曾進行鏟雪等劇烈運動；數據也顯示，若積雪增厚八吋，心血管疾病突發而住院的患者人數會增加16%，男性心梗死亡率則增加34%。

針對有該類疾病的患者，應在冬日做好血壓監測，如果發現不適癥狀，如頭暈、手腳麻木、胸悶等癥狀，即使沒有發現血壓變化也要及時就診；中老年人則要注意保暖，尤其是頭部、面部、腹部、腳等部位，有心腦血管疾病者穿衣更加要注意保暖，保證充足睡眠以及按時服藥。

冬日鏟雪要注意小心心腦血管類疾病突發。（記者黃伊奕／攝影）
冬日鏟雪要注意小心心腦血管類疾病突發。（記者黃伊奕／攝影）

血壓 布碌崙 心血管疾病

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