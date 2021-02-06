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紐約客談／法拉盛公車道成了誰的提款機？

紐約客談
法拉盛市中心公車專用道計畫實施後，當地街頭常常空蕩蕩。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛市中心公車專用道計畫實施後，當地街頭常常空蕩蕩。(記者牟蘭／攝影)

飽受爭議的法拉盛公車專用道計畫上月實施，本月8日進入60天的警告期，警告期過後，市府將對違規車輛開罰；華人商民對市府「善心」計畫欲哭無淚，市府不給詳盡指引，只管日後罰錢，疫情已讓大家苦哈哈，莫非政府想拿這條專用道當提款機，讓華人從口袋掏錢？

這項新規實施後，法拉盛市中心街頭常常空蕩蕩，附近商家生意大不如前，幾家華人超市更有苦難言，私家車進不來，停車場成了擺設，活生生逼走了剛剛恢復的消費潮。

市府分發示意圖，更成了商家和私家車駕駛的噩夢，顧客彎彎轉轉到不了目的地，逼得商家只能自印交通改道圖，指引私家車通行。

公車道計畫實施後，市府不顧商家生意跌了多少，5日公布的執法細則，又是警告又是罰錢，眼看華人要成了待宰的肥羊。

法拉盛公車專用道，一直以來日是華人駕車通行的交通要道，道路兩旁又幾乎是華人經營的小商家，公車專用道的實施，未見其利先受其害，華人商家生意直直落，民眾想來法拉盛，頭頂就是監控攝像，一不小心又要吃罰單，誰還想來？

華人成了政府的「錢袋」，早已不是新鮮事，從上萬元的違規招牌，到數千元的各類罰單，但過去總有活路，咬咬牙還能繼續做生意；但如今客源早已減半，市府執意在疫情重創期推出公車專用道，讓顧客不願上門，倘若商家大批倒閉，房東收不了租，繳不起貸款，法拉盛的商業復甦哪來希望？

部分民選官員統一口徑，拿市府疫情前的民調宣稱這一計畫的「完美」，完全不顧華人商民反對，逕自「閉門造車」；可以想見，在華人最熱鬧的法拉盛市中心設的攝像機，未來罰款絕大多數都是華人選民，打著190萬名公車族高調，犧牲華人商家和駕駛人的利益，豈非疫情下的另一種族裔不公？

(紐約客談，每周二至周六見報)

華人超市 法拉盛 疫情

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