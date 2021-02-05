布魯克林華男涉郵寄毒品 法官同意以25萬元交保候審

布碌崙兩名華男此前涉嫌郵寄K他命被捕。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)兩名華男日前涉嫌郵寄毒品被聯邦特工逮捕，在5日舉行的保釋聽證會上，嫌犯林錦泉(Jin Quan Lin，姓名皆音譯)的四名親屬願意為其上交資產作抵押擔保；法官同意讓林錦泉交保候審，除呈上護照外，不得離開紐約市 和長島 區域。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)去年底在紐約甘迺迪國際機場(JFK)分別攔截兩個私藏K他命(Ketamine)的國際包裹，通過調查將收件地址鎖定為布碌崙8大道一間洗衣店內；聯邦特工於上個月20日喬裝成送貨員和顧客，埋伏在附近觀察情況，最後成功逮捕前來取包裹的林錦泉和林昀彥(YunYan Lin)，兩人被控非法持有和販售管制藥品。

林錦泉5日通過視訊在紐約東區聯邦法院開庭，因當事人和代表律師此前未有任何溝通，庭審臨時中斷讓他們商討保釋條件，15分鐘後再進行第二次庭審；法官向林錦泉強調，保釋外出後必須按時回庭開審，其在交保期間允許活動的範圍僅包括紐約市和長島地區，若要逾越這個範圍需提前獲得申請批准。

另外林錦泉也需將護照在本月12日之前交給預審治安官(pretrial service officer)，在這期間治安官可能會上門到家中或工作場所視察，嫌犯也不可申請新的護照或是其他旅遊證件，否則將視作違反保釋條件，對此他表示明白且會遵守規定。

同時，林錦泉的表親、叔叔或伯伯(Uncle)、表姐、堂妹共四人，5日也打電話進庭審會議，表示明白林錦泉若棄保潛逃，他們自身將承擔的責任，但都願意為他作擔保，包括拿出位於賓州(Pennsylvania)和田納西州(Tennessee)的兩間房產，為林錦泉提供25萬元抵押擔保。

法官再三警示棄保潛逃的後果，不僅會充公親戚的資產，也有可能沒收他們的收入資金或林錦泉本身的儲蓄，就算原指控罪名不成立，但也會面臨加控棄保潛逃(jump bail)重罪；對此林錦泉表示清楚，法官最終也同意其交保候審。