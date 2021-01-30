史島華婦被撞身亡 事故地點頻發嚴重車禍

52歲關妙玲29日在史泰登島十字路口過馬路時，不幸被車撞及身亡。(取自谷歌)

一名居住在史泰登島的華婦29日早晨過馬路時，在距離家十分鐘路程的十字路口處，遭一輛愛迪生電力公司(Con Edison)卡車撞及，現場直接宣告不治身亡；46歲卡車司機在案發後留在現場接受調查，目前警方未逮捕任何人或控罪，進一步案情仍在調查中。

警方消息指出，52歲的關妙玲(Kuan, Miao Ling，姓名皆音譯)於29日早上7時48分左右，在十字路口處遭一輛卡車撞及；初步調查披露，一輛由Con Edison公司員工出勤所使用的2018年福特(Ford)卡車當時沿著Fingerboard路上西向行駛，在十字路口轉左時，不慎撞上走在Narrows南路上的關妙玲。

急救人員抵達現場時，宣告關妙玲不治身亡，卡車司機在車禍 後留在現場配合調查，目前已交由紐約市 警高速公路事故調查小組(Highway Patrol Collision Investigation Squad)介入調查，尚未逮捕或定罪任何人。

據了解，該十字路口處是一條通往維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)布碌崙 (布魯克林)方向的捷徑道，單是在2019年就發生20起交通事故，三名路人、九名駕駛人士遭到不同程度的受傷，是當地出了名的危險地帶。