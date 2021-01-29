紐約華埠長巴毆人搶案大翻轉 嫌犯變受害者 六人自首

22日發生在曼哈頓華埠長巴站13人圍攻一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋嫌犯一周後，案情有了180度的轉變。記者張晨/攝影

發生在曼哈頓華埠 長巴站13人圍攻一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋嫌犯一周後，案情有了180度的轉變；攻擊的13人稱，由於親戚在長巴上被搶劫，才會等在長巴站以「尋求正義」，他們之中的六人於29日上午在律師的陪同下來到轄區市警五分局投案自首。

該案發生在22日中午時分，26歲的非洲裔男子沃德(Walter Ward)在位於堅尼路(Canal St.)和亞倫街(Allen St.)附近的一華人 長巴站準備下車，隨後13名深膚色男女從路邊等待多時的數輛車中跳下，開始目標明確的對其追打，在搶走其財物和扒光全身衣物後駕車逃逸。

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但29日毆人者則主動向警方投案自首，稱是沃德在長巴上持槍搶劫了他們20歲的親戚，並威脅若報警就立刻射殺他，13人才會堵在長巴站，試圖討回公道。

20歲男子的祖母尼蒙斯(Cassandra Nimmons)在投案當日向記者表示，孫子本來在喬治亞州亞特蘭大探望家人，但她22日收到孫子的簡訊，指沃德在長巴上持槍威脅自己，並搶走了他價值1400元的外套、1000元的球鞋、一隻蘋果手錶、耳機、一對鑽石耳環，和兩台手機 。

尼蒙斯轉述，當時沃德和她孫子說：「我要養活我的家人，放棄抵抗吧」；尼蒙斯說，孫子曾多次向華人司機和乘客求救說自己被搶，但都沒有得到回應。

約莫到早晨4時，孫子使用借來的手機請求家人在華埠的長巴終點站接應自己；期間沃德醒來，並繼續警告他說，「我有你的身分證，如果你報警，我會殺了你全家。」

案發當天早上約11時30分，13人已經在長巴站守候多時，看到沃德後，13人迅速將其圍起毆打、並扒光了外衣及內褲。

29日投案自首的共有六人，他們在律師魯賓(Sanford Ruben)和牧師麥考爾(McCall)的陪同下在五分局探員小組辦公室進行案件處理，並被正式指控，待刑事法庭過堂後才會被銬上手銬。

但尼蒙斯表示，會對沃德提出刑事訴訟，警方也表示，沃德此前曾與布碌崙(布魯克林)幫派勾結，也有搶劫逮捕前科，並於2017年出獄。