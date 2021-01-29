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華埠長巴站圍毆案反轉？「親戚被搶後復仇」

記者顏嘉瑩／紐約報導
日前發生在曼哈頓華埠長巴站13人攻擊一人的鬥毆搶劫案，案情反轉。(市警提供)
日前發生在曼哈頓華埠長巴站13人攻擊一人的鬥毆搶劫案，案情反轉。(市警提供)

曼哈頓華埠長巴站日前發生13人攻擊一人的鬥毆搶劫案，28日案情反轉，攻擊者向媒體表示，因為親戚在長巴上被搶劫，他們才守在長巴站「尋求正義」，有嫌犯計畫於周五(29日)到市警五分局投案自首。

案件發生於22日中午，一名26歲的非洲裔男子在位於堅尼路(Canal St.)和亞倫街(Allen St.)附近的一華人長巴站準備下車，隨後13名深膚色男女從路邊等待多時的數輛車中走下來，開始追打受害男子，扒光他的衣服，並搶走他的手機及鞋子，隨即駕車逃逸；警方確認受害者為26歲的沃德(Walter Ward)，有多起犯罪紀錄。

紐約「每日新聞」報導，沃德在長巴上持槍搶劫一名20歲的青年，搶走他的手機、珠寶和衣服等，被搶者的13名親友才堵在長巴站，試圖討回公道。

20歲男子的祖母尼蒙斯(Cassandra Nimmons)表示，她在22日收到孫子的簡訊，指沃德與同夥在長巴上持槍搶走孫子一件價值1400元的外套、一雙1000元的球鞋、智慧型手錶、耳機、一對鑽石耳環以及兩部手機。

尼蒙斯轉述，當時沃德對她孫子說：「我要養活我的家人，放棄抵抗吧。」隨後將她孫子身上的財物、衣物搶走，只留一條褲子和T恤。

尼蒙斯說，沃德和他的同夥威脅她孫子好幾個小時，在車上睡著後，孫子才敢透過椅子縫隙，偷偷向其他乘客求救，傳簡訊給她，說：「我在長巴上被搶劫，他們拿走所有東西」，期間又跟其他乘客借手機，打給她求救。

案發當日凌晨4時許，尼蒙斯的孫子又用借來的電話傳簡訊，要求家人在華埠的長巴站等他；期間沃德和同夥醒來，還跟尼蒙斯的孫子說：「我有你的身分證，如果你報警，我會殺了你全家。」

尼蒙斯孫子的親友當日上午11時30分守在長巴站，看到孫子下車時，沃德就跟在他後面，於是13人圍毆沃德；滿身是血的沃德在警察趕到後，被送往表維醫院救治，已出院。

尼蒙斯孫子的親友請了律師，計畫在周五到市警五分局自首，並指控沃德搶劫；根據警方消息，沃德此前曾與布碌崙(布魯克林)幫派勾結，也有搶劫前科，於2017年出獄。

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