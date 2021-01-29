凱辛納公園連搶6人 16歲嫌犯被逮

涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園內搶劫的青少年。(警方提供)

法拉盛 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)近一個月發生至少六起搶案，受害人大多為華人；市警28日宣布，其中一名16歲嫌犯已被拘捕，被以重竊罪和非法持有盜竊物品罪名移送法辦，警方正在抓捕其他嫌犯，同時加強巡邏。

警方表示，從去年底至上周，共有六人在凱辛納走廊公園內遭搶劫；8日下午1時左右，在橡樹大道(Oak Ave.)夾寇登街(Coldern St.)，一名嫌犯搶走一名21歲女子手中的手機 ；作案後，嫌犯向公園外跑，上了一輛金色豐田 (Toyota Camry)車逃逸。

公園內北邊146街夾56路的位置，十天內發生四起搶案。11日傍晚5時55分，兩名嫌犯攔下一名58歲的男子，搶走他的錢包，內有70元現金和一張禮品卡，還用拳毆打受害人臉部；15日下午2時20分，三名嫌犯攻擊一名騎單車的18歲西語裔男子，並搶走他的錢包，內有23元現金和一張銀行卡；約兩小時後，一名59歲的男子的錢包被搶，還遭嫌犯攻擊臉部；20日下午3時，一名57歲的女子遭兩名嫌犯搶劫，錢包和手機被搶走。

警方表示，嫌犯為三名16至19歲的青少年，兩人為西語裔，一人為非洲裔，其中16歲的男嫌犯於27日上午10時左右被捕。

警方已加強對案發地帶的巡邏，同時呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。