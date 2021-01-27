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針灸中心老闆虛假報稅認罪 4月宣判

記者金春香／紐約報導

聯邦司法部稅務部門日前宣布，一名在紐約市經營數家物理治療和針灸治療中心的華裔女子，日前在紐約東區聯邦法院承認其幫助治療中心對收入報稅作假，獲取約300萬元為納稅收入，法官將於4月宣布量刑刑，她面臨最高三年監禁和25萬元罰款。

根據法庭文件，報住在皇后區的于妮基(Nikki B. Yu，音譯)與他人共同擁有和經營「Wellife物理治療和針灸中心」(Wellife Physical Therapy and Acupuncture PLLC)和「Welling物理治療和針灸中心」(Welling Physical Therapy and Acupuncture PLLC)，這兩個公司都在紐約市擁有多家分店。

于妮基利用一系列管理公司來對這兩個物理治療和針灸中心的未繳稅收入進行轉帳，但卻未將這些轉帳收入報告給國稅局(IRS)，而是將轉帳取現獲得約300萬元收入，然後上繳虛假報稅信息來逃避繳稅。

于妮基被捕控罪後，19日在紐約東區聯邦法院認罪，並承認自己至少提交過六個低於治療中心實際收入的虛假報稅信息。

法院將於4月對其量刑，她面臨最高三年監禁和25萬元罰款。

紐約市 報稅 司法部

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