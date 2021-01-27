進FTC網站填信息就能收到補償款？ 假的！

紐約警方提醒一種冒充「聯邦貿易委員會」(FTC)竊取個人資訊及存款的新型詐騙方式。(本報檔案照)

管轄布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局，日前發文提醒民眾有關冒充「聯邦貿易委員會」(Federal Trade Commission，簡稱FTC)的新型詐騙 ，騙徒偽造該委員會網站，聲稱通過「個人數據保護基金」，民眾只要在網站填寫信息，便能立即收到一筆補償款，但實際是為了盜取民眾個人信息與存款。

據62分局提供信息，近期大量民眾反應收到「聯邦貿易委員會」通知，民眾點開該委員會網站，填寫部分個人信息以及銀行帳戶等，便可立即收到現金。

有民眾按照提示操作後不僅沒能收到款項，還最終導致個人存款被盜，或者電子設備被植入惡意軟件，個人信息進一步被洩漏。

警方指出，這一聯邦貿易委員會網站為偽造，通常以Youtube連結形式彈出，使用多個不同網址，在全球多個國家實行詐騙，目前除美國 外在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克等多個國家也有多人被騙。

FTC提醒民眾，在該部門加大打擊騙徒同時，也希望民眾不要再上當受騙，FTC不會要求民眾付款，也不會要求民眾提供任何網上銀行、信用卡號、社安號等個人信息；如果FTC在進行退款時，會通過郵件寄送支票 ，民眾可登錄FTC.gov/refunds了解更多退款信息。

如果民眾成為該類案件受害者，可通過網頁ReportFraud.ftc.gov向FTC報告，還可以訪問網頁identitytheft.gov了解該怎麼做，更多詐騙信息可訪問網頁ftc.gov/imposters。