國稅局專員盜信息海外開假帳戶 被逮控10罪

一名在國稅局工作的韓裔員工，盜用他人信息開設海外帳戶、買曼哈頓豪宅，被聯邦拘捕控罪。(取自FTC臉書)

美國國稅局 (IRS)一名韓裔專員趙勇何(Yong Hee Cho，音譯)涉嫌持有偽造外國護照、身分盜竊、電匯欺詐等，26日在紐約被聯邦調查局(FBI)拘捕並移送法辦；聯邦執法部門指出，趙勇何利用職務之便，竟竊取納稅人個資，用以自我牟利。

據悉法庭文件，49歲的趙勇何是南韓 移民，又名趙布萊恩(Bryan Cho)，自2008年起一直在國稅局工作，並曾參與國稅局調查行動；期間，趙勇何留下那些被調查對象的個人信息，利用這些信息在菲利賓、馬紹爾群島等地開設海外公司。

他還利用虛假信息在曼哈頓上東區購買合作公寓(Coop)，提交大量的文件中包括虛假的稅表、金融機構聲明等，以此誇大收入和財產，以確保被公寓委員會批准購買；此外，他還從相關的國際支票帳戶中匯入大量資金，以便為購買房屋提供資金。

根據調查，趙勇何為了購買一套價值百萬元的三居室公寓，先從新加坡一個以假名註冊的公司，向自己妻子帳戶匯入100萬元；之後又偽造了文件，虛假證明自己工資是實際工資的兩倍，以及高達十倍的銀行帳戶存款，以便通過公寓委員會購買資格審核；他甚至利用自己職位便利，對這些財務文件進行了實際性的修改。

目前趙勇何面臨十項重罪指控，包括偽造外國護照、身分盜竊、電匯欺詐等，如果最高控罪成立，將面臨20年監禁。

此外，FBI還正在對趙勇何受賄行為進行調，指出南韓幾名政府官員已在南韓被控，向趙勇何支付賄賂，以換取一些美國公民 信息資料；FBI調查指出，趙勇何確實有對相關人員進行過調查。

紐約東區聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Eastern District)杜查蒙(Seth DuCharme)指出，嫌犯違背了聯邦執法官員的誓言、濫用職權獲得信息以謀取私利。