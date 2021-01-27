我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2543萬例 德州破229萬

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

國稅局專員盜信息海外開假帳戶 被逮控10罪

記者黃伊奕／紐約報導
一名在國稅局工作的韓裔員工，盜用他人信息開設海外帳戶、買曼哈頓豪宅，被聯邦拘捕控罪。(取自FTC臉書)
一名在國稅局工作的韓裔員工，盜用他人信息開設海外帳戶、買曼哈頓豪宅，被聯邦拘捕控罪。(取自FTC臉書)

美國國稅局(IRS)一名韓裔專員趙勇何(Yong Hee Cho，音譯)涉嫌持有偽造外國護照、身分盜竊、電匯欺詐等，26日在紐約被聯邦調查局(FBI)拘捕並移送法辦；聯邦執法部門指出，趙勇何利用職務之便，竟竊取納稅人個資，用以自我牟利。

據悉法庭文件，49歲的趙勇何是南韓移民，又名趙布萊恩(Bryan Cho)，自2008年起一直在國稅局工作，並曾參與國稅局調查行動；期間，趙勇何留下那些被調查對象的個人信息，利用這些信息在菲利賓、馬紹爾群島等地開設海外公司。

他還利用虛假信息在曼哈頓上東區購買合作公寓(Coop)，提交大量的文件中包括虛假的稅表、金融機構聲明等，以此誇大收入和財產，以確保被公寓委員會批准購買；此外，他還從相關的國際支票帳戶中匯入大量資金，以便為購買房屋提供資金。

根據調查，趙勇何為了購買一套價值百萬元的三居室公寓，先從新加坡一個以假名註冊的公司，向自己妻子帳戶匯入100萬元；之後又偽造了文件，虛假證明自己工資是實際工資的兩倍，以及高達十倍的銀行帳戶存款，以便通過公寓委員會購買資格審核；他甚至利用自己職位便利，對這些財務文件進行了實際性的修改。

目前趙勇何面臨十項重罪指控，包括偽造外國護照、身分盜竊、電匯欺詐等，如果最高控罪成立，將面臨20年監禁。

此外，FBI還正在對趙勇何受賄行為進行調，指出南韓幾名政府官員已在南韓被控，向趙勇何支付賄賂，以換取一些美國公民信息資料；FBI調查指出，趙勇何確實有對相關人員進行過調查。

紐約東區聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Eastern District)杜查蒙(Seth DuCharme)指出，嫌犯違背了聯邦執法官員的誓言、濫用職權獲得信息以謀取私利。

一名在國稅局工作的韓裔員工，盜用他人信息開設海外帳戶、買曼哈頓豪宅，被聯邦逮捕控...
一名在國稅局工作的韓裔員工，盜用他人信息開設海外帳戶、買曼哈頓豪宅，被聯邦逮捕控罪。（美聯社）

國稅局 南韓 美國公民

上一則

進FTC網站填信息就能收到補償款？ 假的！

下一則

市長參選人賈西亞 支持保留SHSAT、擴大資優班

延伸閱讀

世界晚報／聯邦法官叫停拜登100天不遣返行政令

世界晚報／聯邦法官叫停拜登100天不遣返行政令
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
國稅局韓裔專員 盜調查者個資開虛假海外帳戶 被捕控罪

國稅局韓裔專員 盜調查者個資開虛假海外帳戶 被捕控罪
金正恩金庫前主任外交官女婿 投奔南韓

金正恩金庫前主任外交官女婿 投奔南韓
亞凱迪亞盜竊案頻傳 一日發生數起

亞凱迪亞盜竊案頻傳 一日發生數起
拜出口帶動復甦 韓所得達G7標準

拜出口帶動復甦 韓所得達G7標準

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診135萬 新增死亡162人

2021-01-26 20:25
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關