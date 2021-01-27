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自動訂閱短信 詐手機用戶5000萬 2嫌澳洲引渡來美

記者金春香／紐約報導
紐約華人參與的犯罪團夥，涉嫌以自動訂閱短信方式、詐欺手機用戶5000多萬元。(美聯社)
紐約華人參與的犯罪團夥，涉嫌以自動訂閱短信方式、詐欺手機用戶5000多萬元。(美聯社)

紐約南區聯邦法院26日宣布，將兩名涉嫌以自動訂閱短信方式、詐欺手機用戶5000多萬元的嫌犯從澳洲引渡回美國受審，控以匯款詐欺罪(wire fraud)、洗錢罪(money-laundering)、身分盜用(identity theft)等罪名，若罪成最高面臨62年監禁，其中一人為中國公民，另一人為澳洲公民。

根據法庭文件，33歲的劉永超(Yongchao Liu，姓名皆音譯)和52歲的皮爾斯(Michael Pearse)已於25日被從澳洲引渡回美國。

根據起訴書，2011年至2013年間，劉永超、皮爾斯及同夥在未獲得手機用戶准許的情況下，通過詐欺手段，擅自給他們的手機安裝自動訂閱服務，這使得受害者每月的電話帳單上額外出現了附加短信費用；通過這一手段，劉永超一夥賺取了上百萬元收益。

在同一時間段內，另一名作案人苗林(Lin Miao)經營著一家名為「Tatto」的公司，該公司提供手機附加短信服務，只要訂閱就可以收到星座運勢消息、名人八卦信息和一些趣聞短信等；而劉永超和皮爾斯則在另一家與「Tatto」有關連的公司Bullroarer工作，皮爾斯為老闆，劉永超為工程師。

另一名同夥Darcy Wedd則運營一家美國移動通訊公司，作為「Tatto」這樣的短信內容提供商和手機經銷商的代理中間商，並負責向被添加附加短信服務的手機使用者每月收費。

該團夥的具體欺詐方式，「Tatto」先從Wedd的公司那裡購買大量手機號碼，劉永超和皮爾斯隨後向這些號碼發送未訂閱的短信，將這些號碼加入到附加短信服務名單上，然後他們再做手腳讓這些短信看上去像是手機用戶自己選擇訂閱的內容。

手機用戶收到這些短信後，一般會選擇忽略或直接刪除，然而他們每月仍會被收取9.99元，這一費用在手機帳單上以類似於「96633IQ16CALL8668611606」或「25184USBFIQMIG」等無意義代碼形式出現，讓用戶無法準確獲知被收取費用的服務來源。

數月後，一些手機用戶發現帳單中的可疑之處，試圖取消訂閱或向服務提供商反應，但他們難以獲得應得的退款。

皮爾斯將詐騙所得資金轉入系列空殼公司的銀行帳戶，試圖掩蓋該團夥的欺詐行為，該團夥總計獲得超過5000萬元詐騙錢財。

劉永超被控共謀匯款詐欺、匯款詐欺、身分盜用罪，若罪成最高面臨42年監禁；皮爾斯被控共謀匯款詐欺、匯款詐欺、身分盜用和共謀洗錢罪，若罪成最高面臨62年監禁。

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