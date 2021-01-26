華婦原以為心臟病去世 4年後才發現遭毒殺

布碌崙一名華裔女子死後四年，被法醫確定為遭人謀殺；圖為日前紐約警方在一起兇案的現場調查。(美聯社)

55歲的布碌崙 (布魯克林)華裔婦女李梅湘(Mei Xiang Li，姓名皆音譯)2017年初因身體抱恙送醫，幾天後在醫院去世，起初醫生和家人以為是心臟病 發作導致死亡，但法醫在其體內發現大量氰化物，並進行了長達四年的調查，日前判定她死於謀殺，疑生前遭人投毒。

居住在布碌崙8大道 附近的李梅湘，於2017年1月14日被送至瑪摩利醫院急救，六天後在醫院死亡，起初醫院告知家屬死因是心臟病，十天後法醫在遺體血液中發現了異常高含量的氰化物，但不確定是有人故意投毒還是死者曾以某種方式曾與毒物接觸。

在屍檢結果證實體內含有氰化物之前，李梅湘的遺體已被家屬送至新澤西州安葬，但報告出來後警方立即申請進一步屍檢，並得到調查許可；在漫長的四年調查後，法醫辦公室日前得出李梅湘死於謀殺的結論。

據悉，李梅湘在8大道經營一家銷售國際長途電話卡的店鋪，其兒子鄭彼得(Peter Zheng)和父親經營一家雜貨店，鄭彼得一開始難以接受母親疑被人投毒謀殺的說法，表示母親曾借給親友大筆錢，且未能追回，但他不認為母親的死與這些債務有關。

與李梅湘在同一店鋪工作的翁文迪(Wendy Weng)指出，李梅湘生前總是不斷地打電話向人催債，「她常常非常焦慮，很多人都欠她錢，她幾乎每天都給他們打電話。」

翁文迪還表示，李梅湘生前非常注重自己的健康，「她常做運動，也很注意飲食，如果別人告訴她什麼東西對她健康好，她都會願意嘗試」，「她還習慣吃大量的生薑，不知道是不是因此而中毒。」

氰化物可通過多種形式接觸而中毒，除直接服入外，也可通過霧化被吸入、液體被皮膚吸收等方式導致中毒；中毒早期症狀為頭疼、頭暈、心率快、呼吸困難和嘔吐等，之後可能會癲癇發作、心跳過緩、低血壓、喪失意識、心臟驟停等；一旦中毒，幾分鐘內就會出現症狀，即使存活下來，也可能會留有長期神經問題的後遺症。

著名幫派殺手庫克林斯基(Richard Kuklinski)就曾表示，氰化物是他首選的謀殺武器，他曾利用氰化物殺害多人，例如在酒吧將含有氰化物的飲品不小心灑在他人身上，或在食品中添加氰化物。

1982年還有犯罪分子在芝加哥蓄意將氰化鉀隨機加入退燒藥泰諾(Tylenol)「藥瓶」中，最終殺死七人，該謀殺案至今未破案，藥廠之後完善了藥物包裝，以防止該類案件再發生。