長島2華裔外賣郎被搶 非裔男被捕 保釋期間犯3案

奧斯汀涉嫌連續三天搶劫三名外賣郎，被控兩項三級搶劫、一項輕竊罪與一項拒捕的罪名。(納蘇郡警方提供)

一名非洲裔男子日前涉嫌在長島 納蘇郡(Nassau County)連搶三名外賣郎，其中兩名受害人是華裔 ；警方於日前拘捕這名涉案嫌犯，以兩項三級搶劫罪、一項輕竊罪與一項拒捕罪，將其移送法辦，並於當日過堂，下次出庭時間為28日。

根據納蘇郡警方消息，報住在納蘇郡鮑德溫(Baldwin)金士頓大道(Kingston Ave.)26歲的奧斯汀(Joseph E. Austin)，自19日起，涉嫌連續三天在納蘇郡搶劫三名外賣郎，23日被警方逮捕後移送法辦。

警方消息稱，第一起搶案發生於19日南中心大道(S. Centre Ave.)，一名45歲的達美樂(Domino)披薩外賣郎報警稱，他遭一名陌生的非洲裔男子搶劫；受害人表示，嫌犯毆打他後，從他身上搶走現金和食物，並向不明方向逃竄。

嫌犯得手後，又於20日在奧斯本大道(Osbourne Pl.)搶劫一名36歲的華裔外賣郎，21日又在自由大道(Liberty Ave.)搶劫一名27歲的華裔外賣郎，嫌犯以相同方式搶走兩名受害人的財物後向不明方向逃竄。

根據警方消息，警探收到線報後，於23日凌晨3時10分，在納蘇郡自由港(Freeport)對奧斯汀實施拘捕，但嫌犯多次試圖暴力逃脫警方的羈押未遂，移送檢方法辦後，除被控兩項三級搶劫(Robbery 3rd Degree)與一項輕竊罪(Petit Larceny)外，還加控一項拒捕(Resisting Arrest)的罪名。

根據法院文件，奧斯汀曾在去年8月4日涉嫌持有價值超過1000元贓物，於11月25日因涉嫌重竊(Grand Larceny)罪名被捕，警方向他開出一張出庭傳票 ，定於2月8日過堂，他於候審期間接連犯下三起搶案。

嫌犯於23日在納蘇郡第一地區法院(First District Court)過堂，法官亞歷山大(Judge Alexander)向三名受害人簽發保護令，要求奧斯汀繼續羈押，下次出庭時間定為28日。