法拉盛凱辛納公園劫案頻傳 專挑華人 嫌犯為青少年

涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園內搶劫的青少年嫌犯。(警方提供)

位於華人 聚集區的法拉盛 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)內，近一個月已發生至少六起搶案；一名或多名青少年光天化日之下在公園內搶劫，受害人大多為華人；警方提醒民眾提高警惕，並公布嫌犯照片，呼籲民眾舉報。

警方表示，8日下午1時左右，在橡樹大道(Oak Ave.)夾寇登街(Coldern St.)位置的凱辛納走廊公園內，一名嫌犯衝向一名21歲的女子，快速搶走其手中的手機 ；作案後，嫌犯向公園外跑，上了一輛金色豐田凱美瑞(Toyota Camry)轎車逃逸。

而公園內北邊146街夾56路的位置，十天裡發生四起搶案，其中一天內曾連續有兩人被搶。

11日傍晚5時55分，兩名嫌犯攔下一名58歲的男子，命令其交出身上錢財，隨後搶走受害人的錢包，內有70元現金和一張禮品卡；嫌犯還用拳毆打受害人的臉。

15日下午2時20分左右，三名嫌犯攻擊一名騎單車的18歲西語裔男子，並搶走他的錢包，內有23元現金和一張銀行卡；約兩個小時候，一名59歲的男子遭搶劫，嫌犯攻擊其臉部並搶走他的錢包，內有約150元現金，作案後逃逸。警方進一步調查後發現，當日下午5時左右，嫌犯使用18歲受害人的銀行卡在牙買加(Jamaica)索芬大道(Sutphin Blvd.)上的一家餐館消費。

20日下午3時左右，一名57歲的女子遭兩名嫌犯搶劫，錢包和手機被搶走。

警方表示，嫌犯為三名16至19歲的青少年，其中兩人為西語裔，最後一次被看到時，一人穿前面帶白、紅字的深色帽衫、藍色牛仔褲和白色運動鞋，另一人穿粉色帽衫、黑色夾克衫、褲子和運動鞋；還有一名非洲裔男子，藍色羽絨服、黑色褲子和白色運動鞋。

警方已加強對案發地帶的巡邏，同時呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。