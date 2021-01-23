兩華裔外賣郎長島納蘇郡被搶 非洲裔嫌犯被捕控罪

奧斯汀涉嫌連續三天搶劫三名外賣郎，被警方逮捕後移送法辦。(納蘇郡警方提供)

一名非洲裔嫌犯日前在長島 納蘇郡(Nassau County)連搶三名外賣郎，其中兩名受害人是華裔 ；警方於23日凌晨逮捕這名涉案嫌犯，以兩項三級搶劫、一項輕竊罪與一項拘捕的罪名移送法辦，定於當天下午過堂。

根據納蘇郡警方消息，報住在納蘇郡鮑德溫(Baldwin)金士頓大道(Kingston Ave.)26歲的奧斯汀(Joseph E. Austin)，自19日起，涉嫌連續三天在納蘇郡搶劫三名外賣郎，23日被警方逮捕後移送法辦。

警方消息稱，第一起搶案的受害者是一名45歲的達美樂(Domino)披薩外賣郎，他於19日在南中心大道(S. Centre Ave.)被嫌犯毆打，後被搶走身上的現金與食物；第二起與第三起搶案的受害人分別是一名36歲與27歲的華裔外賣郎，嫌犯以相同方式在20日與21日作案，後向不明方向逃竄。

根據警方消息，警探收到線報後於23日凌晨3時10分，在納蘇郡自由港(Freeport)區對奧斯汀實施逮捕，但嫌犯多次試圖逃脫警方的羈押，移送檢方法辦後，除被控兩項三級搶劫(Robbery 3rd Degree)與一項輕竊罪(Petit Larceny)外，還加控一項拘捕(Resisting Arrest)的罪名。

奧斯汀定於23日下午通過視訊過堂，至截稿前尚無更新消息。