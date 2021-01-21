一男子入室盜竊紐約法拉盛市中心七家店鋪 警方通緝

該男子涉嫌入室盜竊法拉盛七家商鋪。(警方提供)

一名男子近一個月內入室盜竊法拉盛 市中心至少七家店鋪，其中六家為華人 擁有，盜走的現金總額超過5000元，還有多台電子設備；紐約市警21日公布這名模式商業入室盜竊嫌犯的照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，嫌犯作案時間均在夜裡至凌晨店鋪關門期間，通過破壞店鋪前門進入；店鋪工作人員白天上班後發現遭入室盜竊並報警。

(影音來源：記者朱蕾)

上月12日夜裡12時40分左右，一名男子撬開位於法拉盛緬街夾41大道的星巴克咖啡廳的前門入室，從收銀機裡盜走約1200元現金，作案後逃逸。

當日凌晨4時30分左右，該嫌犯再次作案，來到位於法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)夾楓葉大道(Maple Ave.)附近的一家托兒所前，破壞前門後進入，在室內翻找錢財，但未盜走任何財物，隨後逃逸。

約一個小時候，嫌犯又入室盜竊位於羅斯福大道夾王子街附近的一家中餐館，通過破壞餐館前門進入後，盜走約1000元現金和一些電子產品。

12月23日夜裡12時30分左右，嫌犯還是通過破壞前門入室盜竊41大道夾友聯街(Union St.)附近的一家華人經營的麵包店，盜走收銀機內的約100元現金。

1月2日凌晨1時左右，嫌犯入室盜竊位於緬街夾38大道附近的一家華人麵包店，從收銀機裡盜走約400元現金。

9日凌晨2時左右，位於緬街和王子街之間的40路上的一家手機 通訊店遭入室盜竊，嫌犯也是撬開前門進入後，盜走約2600元現金和一些電子產品。

11日夜裡12時40分左右，嫌犯在緬街夾60大道附近的一家中餐館作案，入室後盜走約80元現金。

警方表示，嫌犯為一名男子，20至30歲，呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。