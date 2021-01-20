布魯克林男子車內發現大量槍支 被捕

狄拉多藏有的槍枝。（紐約市警總局提供）

一名布碌崙 (布魯克林)男子在駕車穿過史泰登島期間被警方攔截，警員在其車輛內發現大量未在紐約 註冊的槍支，立即將該男子逮捕。

根據警方消息，17日警方在隨機攔截盤查中，發現40歲的狄拉多(Jose Tirado)駕駛的車輛內藏有9毫米手槍、12口徑彈槍、.223口徑步槍以及三個裝有30發子彈彈匣、三個裝有9mm子彈的彈匣、一個15發9mm子彈的彈匣等重型武器，而所有的槍枝均無註冊序列號。

在狄拉多被警方攔下時，其車輛上坐著5歲和17歲的女兒，他主動向警方交代了自己車上放有槍枝，「我車上有多把槍枝，但是均被卸載放在槍袋內」；在警方詢問他是否有槍枝許可時，他表示「我在紐約沒有任何帶槍枝許可，這些槍枝都在賓州 註冊。」

警方隨後將狄拉多逮捕，在進一步調查後發現，他的這些槍枝全部在賓州一個槍展上購買，而且狄拉多駕駛紀錄非常不好；曾經被暫停或吊銷了23次，在2005年還曾因魯莽駕駛被捕並被控罪。

目前狄拉多仍被關押在監獄，法官將保釋金定為1萬5000至2萬元，警方仍在調查他持有這些重型槍枝目的。