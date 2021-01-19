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2男參加國會暴動還直播 1被捕1遭通緝

記者黃伊奕／紐約報導
蒙卡達(Nicolas Moncada)參與國會暴動並自拍上傳社交媒體，18日被FBI逮捕。（Instagram截圖）
蒙卡達(Nicolas Moncada)參與國會暴動並自拍上傳社交媒體，18日被FBI逮捕。（Instagram截圖）

聯邦調查局(FBI)18日針對此前的國會山莊暴動再展開逮捕行動，居住在史泰登島的男子蒙卡達(Nicolas Moncada)於18日被逮捕，另外居住在長島的前紐約市消防員費伊(Thomas Fee)也因參加暴動被通緝。

根據執法部門，蒙卡達6日不僅參加了國會暴動，還通過社交媒體進行了直播，自稱是攻入國會山莊的成員之一，在社交媒體Instagram的個人帳戶上，上傳自己在國會大樓內的照片，還特別註明是在波洛西辦公室外。

蒙卡達18日在史泰登島的家中被捕，將於19日在紐約東區聯邦法院過堂。

蒙卡達母親18日受訪時辯稱，兒子是一個好孩子，「我不希望看到他的未來因此而毀滅，他去國會山莊不過是為了看看發生了什麼，就像你在看新聞時總是希望自己能在現場，親眼見證是真還是假。」

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室，蒙卡達的大學同班同學從視頻中認出了他，並將信息提供給FBI；暴動當時,他還與朋友交換了信息，朋友問他「到底怎麼回事」，蒙卡達回覆說「拯救國會山莊」。

居住在長島Freeport的53歲的費伊曾是消防員，在工作了22年後退休，6日他也向熟人發送了一張身在國會山莊的照片，並稱自己位於「矛盾頂尖」上。

費爾(Thomas Fee)參加國會暴動並自拍，被FBI通緝。（圖片取自個人臉書...
費爾(Thomas Fee)參加國會暴動並自拍，被FBI通緝。（圖片取自個人臉書）

檢方指出，費爾在2004年就曾涉嫌多次向非洲裔有種族歧視言論而遭停職，之後順利復職，於去年10月退休，他在2020年總收入為12萬5794元，其中基本工資為8萬5292元。

FBI現已對費爾發布通緝，截止發稿尚不知是否已成功抓捕歸案。

FBI對此表示，「對於那些企圖用暴力來干擾我們國家法律和機構的人，我們想傳達的信息很簡單，『不要這樣做』。」

紐約市 FBI 長島

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