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班森賀外賣郎劫案頻傳 警連發三告示示警

記者黃伊奕／紐約報導
針對外賣郎的劫案有所增加，警方呼籲業者和民眾提高警惕。（記者洪群超/攝影）
針對外賣郎的劫案有所增加，警方呼籲業者和民眾提高警惕。（記者洪群超/攝影）

布碌崙(布魯克林)班森賀等地近期針對外賣郎搶劫案件不斷發生，市警62分局17日通過社交媒體連發三則警告，呼籲轄區內外賣郎提高警惕，以免成為罪案受害者。

62分局指出，近期管轄的班森賀發生多起針對外賣郎的搶劫案件，對此希望引起商家和民眾重視，呼籲所有餐館應該開設電話的來電顯示服務，在不熟悉的來電訂餐時，應通過網絡查詢電話號碼所在地是否與送餐地點一致。

遇到可疑號碼，餐館還可以回撥致電顧客再確認訂單，如果發現對方是使用公共電話訂餐，則最好不要送。

餐館也應準備一張附近街口的地圖，不僅可用來確定顧客訂餐地點，還可以幫助外賣郎計畫合理送餐路線。

警方也提醒外賣郎，在送餐期間一定要選擇人多的街道，並穿著顏色亮麗的服裝，不要攜帶大量的現金，在進入和離開送餐的房屋或公寓時前後，應向餐館報平安。

警方表示，外賣郎萬一遭遇不測，成為搶劫案受害者，先不要與劫匪對峙，先保證自身安全，同時盡量記住嫌犯的模樣與特徵，一旦到達安全地帶後，立即報警求助。

警方也表示，所有自行車和電單車可前往警局進行免費登記，62分局轄區內的車輛需要登記者，可致電該分局預防犯罪辦公室，電話為(917)825-9804。

布碌崙 布魯克林

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