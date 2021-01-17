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MTA員工屢遭襲 工會要求增加公交系統內警力

記者黃伊奕／紐約報導
不久前一名地鐵工作人員被攻擊，制服染血。（大都會運輸署工人工會提供）
不久前一名地鐵工作人員被攻擊，制服染血。（大都會運輸署工人工會提供）

新冠疫情以來，全市地鐵、公車乘客下跌，但針對公共運輸系統員工的攻擊案件不斷發生；大都會運輸署(MTA)工人工會(TWU Local 100)呼籲市警增加在地鐵、公交車站執勤警員，提供更多的安保協助。

數據顯示，疫情期間紐約市公共交通系統的乘客人數下降了70%，但針對大都會運輸署工作人員的攻擊卻不斷增加；在2020年7月至12月期間，全市共有58名MTA員工在工作時遭襲擊而受傷；該數據不包括被騷擾或被吐口水的數百名員工。

去年11個月時間內，全市公共交通系統中共發生了321起嚴重攻擊案件；僅僅過去一個月時間，就有八名地鐵和公車工作人員遭襲擊而受傷。

針對公共交通系統的工作人員不斷成為攻擊案受害則，大都會運輸工人工會主席烏塔諾(Tony Utano)說，「這真的太糟糕了，必須停止，我們不想穿著乾淨制服來上班，卻要穿著帶血的制服回家。」

烏塔諾表示，有工會成員報告，如今地鐵內常看不到警察在執勤，但警方卻一直表示有警員在地鐵站內執勤；對此工會要求與市警高層舉行會面。

烏塔諾指出，經過與市警的溝通，了解到警力不足的現狀，「和警方交換了一些想法，他們理解我們，表示新一屆警察學院即將畢業，接下來會警力將會增加。」

市警也承諾，會在地鐵和公車站部署更多穿制服警員，並會在一些問題頻發的地鐵站、公車站作進一步調查；烏塔諾說，「過去警察會出現在站台、公交車站，我們需要他們回來。」

地鐵站 大都會 警察

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