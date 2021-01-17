華青涉走私1281磅大麻 罪成最高40年監禁

加拿大華青非法運輸1281磅大麻，美加邊境被捕最高面40年監禁。（本報檔案照）

紐約西區聯邦法院日前宣布，加拿大 華裔男子涉嫌將超過半噸的大麻放在30個行李袋內走私至美國 被捕，被控以多項罪名，若罪成他最高面臨40年監禁。

根據法庭文件，27歲的劉驍(Xiao Liu，音譯)報住加拿大，他於本月10日在美國和加拿大邊界、連接紐約州 水牛城的和平橋(Peace Bridge)入境時被捕，當時他正駕駛一輛加拿大安大略(Ontario)省牌照的商用卡車，被聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)執法人員攔截問話。

劉驍稱自己在托運一批臘製品，當CBP官員要求他打開車窗簾時，剛開始他只打開一半，隨後執法者再次要求他拉開窗簾，才發現車內堆滿黑色行李袋；劉驍辯稱這些行李袋是一個朋友的，而他只是幫忙把袋子帶到水牛城。

執法人員隨即對卡車進行X光掃描，發現卡車駕駛區有異常，再進行仔細檢查後，聞到強烈大麻味，打開駕駛區底部的行李袋，發現其中有很多密封的大麻，劉驍當場被捕。

處理此案的助理檢察官Richard Antoine表示，執法人員共在卡車中搜出30個行李袋，其中有1139個密封包裝的大麻袋，重量達1281磅。

劉驍被控以非法持有大麻、非法運輸和企圖分銷大麻罪，若罪成最高面臨40年監禁。