刺傷電召車司機 警緝羊頭灣劫匪

市警公布涉嫌持刀搶劫司機的嫌犯照片。(市警提供)

紐約 一輛電召車司機日前在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣華社遭乘客持刀搶劫，刺傷左大腿送醫治療；轄管當地的市警61分局16日發布通緝令，呼籲知情人士提供線索。

警方消息指出，案件發生於13日晚7時左右，58歲的男性司機在羊頭灣地鐵站 接到一名男性乘客，當他駕駛到東29街2268號前時，該名乘客突然亮出一把刀子，威脅司機交出貴重物品。

司機第一時間就跳下車子，獨留受害者一人在車上，當他看見兇嫌從乘客位子移到駕駛座時，司機又跑回來與他對峙；但這時嫌犯趁其不備拿刀刺向司機的左大腿，之後逃逸無蹤。受害者忍痛開車返家後才報警，他之後到瑪摩利醫院接受治療，傷勢穩定。

警方形容，嫌犯是一名30歲左右的西語裔男子，頭髮紮小馬尾，他最後一次被看見時戴藍色口罩、黑色連帽毛衣、深色外套、米色褲子和淺色球鞋。警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。