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華埠偷包裹猖獗 竊嫌光天化日「以車拉貨」

記者張晨／紐約報導
華埠轄區內一嫌犯使用推車拉著偷來的包裹。(警方提供)
華埠轄區內一嫌犯使用推車拉著偷來的包裹。(警方提供)

自新冠疫情爆發以來，民眾網上購物增多，一些偷包裹的不法分子藉此機會屢屢作案；曼哈頓華埠包裹被竊案一直居高不下，近日甚至出現嫌犯光天化日之下「以車拉貨」，大搖大擺走在街頭；警方及律師建議民眾使用快遞代收點，或聯繫房東在公寓樓內加裝儲貨櫃。

影音來源：警方提供

住在華埠勿街(Mott St.)及茂比利街(Mulberry St.)的許多住戶都曾有過包裹被竊的經歷，受害者多為租客；華裔租客陳女士表示，疫情爆發以來，大樓中的包裹越來愈多，這些被盜包裹往往都是被送貨員簡單丟在大廳或樓道裡。

陳女士說，租戶們唯一能做的就是互相通知鄰里「你的包裹到了」，但大家並不都認識彼此，一旦包裹被竊也無可奈何。

警方表示，包裹盜竊是全國的一個大問題，隨著越來越多的人在網上購物，這個問題只會變得越來越嚴重；紐約的情況尤其糟糕，2019年時每天就有9萬個包裹丟失或被盜。

房屋律師則表示，房東通常會在大樓前門安裝自動鎖和對講系統，房東也必須提供上鎖的郵政郵箱或將郵件直接遞送給租戶；但是除非租約寫明，法律沒有明文規定房東必須為租客提供儲物櫃或收發室 。

市警五分局則表示，儲物櫃是一個很好的解決方案，因為租客會把它看作是一個便利設施，但如果不能從房東那裡獲得，也可以考慮把包裹送到其他取件地點，比如亞馬遜中心儲物櫃或UPS商店，甚至家附近的一些雜貨店、花店、藥店和超市等也會受托代收包裹。

房東 租客 華埠

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