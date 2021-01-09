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日落公園華人酒店 外族裔男上吊

記者顏潔恩／紐約報導
7日下午2時左右，目擊者看見警車停在Insignia酒店街邊，有警員和驗屍官出入酒店。(讀者提供)
7日下午2時左右，目擊者看見警車停在Insignia酒店街邊，有警員和驗屍官出入酒店。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園一間由華人經營的酒店7日發生一名外族裔男子自殺案件，男子被發現以被單纏脖吊死在浴室內；警方表示此人疑似長年憂鬱症纏身，目前以自殺案展開調查中。

消息指出，72分局警員在7日下午1時31分左右接到報警電話，稱位於61街741號的華人經營Insignia酒店內有人上吊自殺，警方抵達現場時，該名男子已斷氣身亡。

一名華人目擊者表示，他在下午2時左右發現酒店外停著警車，隨後看見警員和驗屍官出入該名酒店，詢問之下才發現有人尋短。

一名調查此案的警探透露，死者為47歲的外族裔男子卡普蘭(James Kaplan)，他的朋友和妻子在案發前就不停的尋找他，友人說最後一次和死者通話是在6日下午3點就失去聯絡；但之後朋友得知卡普蘭居住在Insignia酒店內，7日便到酒店找人，但找上他的房門後卻怎麼敲都無人回應。

該名友人向經理表示，卡普蘭患有憂鬱症，擔心他發生事情，最終說服經理開門；他們接著在浴室裡發現上吊自殺的卡普蘭，他用被單緊綁著脖子，吊在浴簾架上，當時已氣絕身亡。警探表示，死者將進行解剖，確定造成死亡的主因，目前排除他殺可能，以自殺案調查中。

華人 日落公園 布碌崙

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