8大道華男當街被捅 腹部血流如注

6日晚布碌崙華人餐館外發生持刀捅人案，大批警員到場調查。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 6日晚發生一起持刀捅人案，一名華人男子在街邊遭人捅傷腹部後，衝進附近的餐館內求助，剛好當時72分局社區協調警員(NCO)路過，第一時間便將受害者送往醫院；警方表示，受害者傷勢嚴重但沒有生命危險，目前案件正調查中，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於6日晚8時40分左右，在位於8大道5304號「和木私廚」餐館外的人行道上；一名路過的華人目擊者表示，當時她看見兩輛警車停泊在餐館外的街上，至少六名警員在現場，並拉起黃色警戒線將餐館外圍圍起來。

經過一夜的調查，一名警探透露，當時72分局社區協調警員剛好開車在8大道巡邏，一名華男 見狀後從餐館內跑出來告訴警員有人遭到攻擊；兩名警員於是走進餐館內查看，發現地上血跡斑斑，一名華男血流如注、緊按著腹部，十分痛苦地倒在地上。

警員立即將傷者送往瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)搶救，儘管傷勢嚴重，但得以脫離生命危險；警員稍後在醫院向受害者錄取口供，受害者表示當時他在餐館內，手機 響後走到門外接電話，突然一名華男朝他走近，威脅他交出手機。

受害者不願意交出手機，對方亮出刀子就捅了他的腹部，隨即逃逸無蹤，身負重傷的受害者自行走回餐館內求助；該名警探表示，受害者強調不認識嫌犯，但因案件疑點重重，懷疑可能涉及其他原因，暫時未列為普通搶劫案。

警方已經從附近商店調取監控錄像，相信之後會有更詳細的信息；該餐館在7日未開門營業，記者撥打電話也無人接聽。

警方呼籲案件知情者立即提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。