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涉不當觸摸女客人 華裔男按摩師被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
梁秀鎬涉嫌三級性虐、非法觸摸罪名與無照按摩的罪名，被檢方提告。(納蘇郡警方提供)
梁秀鎬涉嫌三級性虐、非法觸摸罪名與無照按摩的罪名，被檢方提告。(納蘇郡警方提供)

一名59歲華裔男按摩師，日前涉嫌在長島納蘇郡(Nassua County)不當觸摸一名48歲女客人隱私部位，被警方以三級性虐、非法觸摸以及無照按摩的罪名逮捕，並移送法辦，被告於7日上午過堂。

根據納蘇郡警方7日消息，報住在長島曼哈塞(Manhasset)Country Village路的梁秀鎬(Sut-ho Leung，姓名皆音譯)，於2日在Franklin大道927號的Ospa水療中心，為一名48歲女客人提供肩膀與脖頸的按摩服務時，涉嫌觸摸對方隱私部位。

受害人離開水療中心後，立即報警求助，警方於6日下午5時10分逮捕了梁秀鎬並移送法辦；納蘇郡檢方7日以三級性虐(Sexual Abuse 3rd degree)、非法觸摸( Forcible Touching)與三級無證按摩(Unauthorized Practice of Profession and Assault 3rd Degre)的罪名，在過堂時向被告提告。

檢方呼籲，若有其他受害人，請致電(516)465-4150，消息來源絕對保密。

長島 隱私 華裔

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