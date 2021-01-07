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購物中心假炸彈案嫌犯被控重罪 警追同夥

記者朱蕾╱紐約報導
車上的疑似引爆裝置其實是惡作劇。(警方提供)
車上的疑似引爆裝置其實是惡作劇。(警方提供)

日前在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的皇后區購物中心(Queens Place Mall)停車場內，故意製造假炸彈惡作劇的嫌犯申克(Louis Shenker)6日在皇后區刑事法院過堂，被控製造恐怖威脅等重罪，若罪名成立，他將面臨最高七年監禁。

根據檢方起訴書，4日清晨4時50分左右，一名警員在皇后區購物中心的停車場內看到被告與一名尚未被捕的嫌犯，站在一輛內華達州車牌的黑色特斯拉車(Tesla)旁，該車的前後蓋和四個車門全部打開，被告與同夥試圖用一輛電動自行車為特斯拉充電。被告向警員表示，車是另一名嫌犯的，兩人向警員出示駕照；警員看到車裡有毯子、衣服、一條狗和一個「Black Lives Matter」的牌子。被告還說，他們已經致電拖車公司。

早上7時35分左右，該購物中心的一名員工看到這輛特斯拉車上有一個帶線的氣罐，看起來像炸彈；警方經過幾個小時調查後，確定車裡的東西不是真炸彈，而是一場惡作劇。

22歲的麻州男子申克(Louis Shenker)於次日凌晨3時前往布碌崙(布魯克林)71分局自首，6日過堂時，他被控在大型公共場所放置假炸彈或危險物品以及製造恐怖威脅重罪；法官下令關押被告，不予保釋。

警方正在抓捕此案中的另一名嫌犯，為來自加州的27歲男子萊恩(Taylor Lyne)。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，「假炸彈等各種惡作劇會引起恐慌和恐懼，我們會非常嚴肅對待所有的潛在威脅，被告將因其所作所為面臨重罪指控。」

申克(紅色衣服)6日在皇后區刑事法院過堂，被控製造恐怖威脅等重罪。(ABC7視頻...
申克(紅色衣服)6日在皇后區刑事法院過堂，被控製造恐怖威脅等重罪。(ABC7視頻截圖)

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